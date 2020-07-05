Almanya’da kadın ve çocuklara karşı şiddet arttı

Almanya’da yapılan anketin sonuçlarına göre, çok sayıda kadın ve çocuk koronavirüs salgını döneminde aile içi şiddete maruz kaldı.

Almanya’da Nisan ve Mayıs aylarında Münih Teknik Üniversitesi (TUM) ile RWI-Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü tarafından 18 ile 65 yaş arasındaki 3 bin 800 kadının katılımı ile bir anket yapıldı. Prof. Janina Steinert ve Dr. Cara Ebert’in yönetiminde gerçekleşen ankete katılan kadınların yüzde 3’ü koronavirüs salgını döneminde ilk kez eşinden fiziksel şiddet gördüğünü bildirdi. Ankete katılanların yüzde 3.6’sı partneri tarafından tecavüze uğradığını, yüzde 3.8 ise partneri tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Ankette ortaya çıkan bir diğer veri ise çocukların yüzde 6.5’i bu dönemde şiddet gördü.

Koronavirüs bulaşan ailelerde yaşanan şiddet olaylarında ise artış görüldü. Evde karantina altında olan ailelerde kadınların yüzde 7.5’i, çocukların ise yüzde 10.5’i şiddete maruz kaldı. Maddi olarak imkanları sınırlı olan ailelerde de fiziksel şiddet vakaları arttı. Kadınların yüzde 8.4’ünün çocuklarında yüzde 9.8’inin fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtildi. Partnerlerin birisinin korku veya depresyon hastası olması aile içi şiddetin artmasındaki en büyük faktörler arasında gösterildi. Bu ailelerde kadınların yüzde 9.7’si çocukların ise yüzde 14.3 fiziksel şiddet yaşadığını bildirdi.

Uzmanlar koronavirüs salgını nedeni ile tekrar kapsamlı önlemler alınması durumunda, çocuklar için acil bakım yardımı yapılmasını öneriyor. Uzmanlar, çeşitli psikolojik hastalıkları olan ailelere çevrimiçi hizmetlerin sunulması ve kadın sığınma evlerinin desteklenmesi çağrısında bulundu.