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Hava sıcaklığı hafta boyunca 36-39 derece dolaylarında seyredecek

31 Temmuz 2019
Hava durumu - Meteoroloji Dairesi

Hava sıcaklığı hafta boyunca 36-39 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, 1-7 Ağustos tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu; yarın sabah saatlerinde yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 36 – 39 derece, sahillerde ise 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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