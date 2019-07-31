TÜK karma yem fiyatlarında indirim yaptı

Bakanlığımıza bağlı Toprak Ürünleri Kurumu patates üreticilerimizin, zahire üreticilerimizin, hayvan üreticilerimizin ve tüketicilerimizin desteklenmesi ile piyasaların denetlenmesi ve düzenlenmesi görevini yerine getirmek amacı ile aşağıdaki uygulamaları yürürlüğe koymuştur.

1. Satışını yapmakta olduğu karma yemlerde, ürün cinslerine göre torba başına 3.00 TL ile 6.00 TL arasında değişen meblağlarda indirim yapmış olup, ödeme vadesini de 3 aydan 5 aya yükseltmiştir.

2. 2020 İlkbahar Ürünü sofralık patates üretimi amacıyla ihtiyaç duyulan patates tohumluğunun tedariki için ihaleye çıkılması çalışmaları ve patates üreticilerinden tohumluk patates taleplerinin alınması çalışmalarını başlatmıştır.

3. Stoklarında bulunan 2019 İlkbahar ürünü patatesi perakende olarak KDV dahil 4.00 TL/Kilo fiyatla satışa arz etmiştir. 2 Ağustos 2019 tarihinden itibaren tüm şubelerimizde satışlarımız yapılacaktır.

4. Zahire üreticilerimizin ihtiyaç duyacakları tohumluk materyali (arpa, buğday) hazırlama hizmetine 5 Ağustos 2019 Pazartesi gününden itibaren Akdoğan Tohum Hazırlama Şubesi’nde başlanacak olup, hizmet bedeli 290.00 TL/Ton + KDV olarak tespit edilmiştir. Tohumluk materyali (arpa, buğday) hazırlama hizmeti talep eden üreticilerimizin gün almak amacı ile Kurumun Akdoğan Tohum Hazırlama Şubesi’ne 0392 – 377 73 333 numaralı telefona müracaat etmeleri gerekmektedir.

5. Alımını yapmış olduğu 2019 ürünü yerli buğdayı un fabrikaları, yem fabrikaları ve hayvan üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere satışa sunulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.