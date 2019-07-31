Karpaz eylemcilerinin yanında sağlık ekipleri yok: 1 kişi baygınlık geçirdi

Taleplerine dikkat çekmek üzere Lefkoşa’ya yürüyüş düzenleyen Karpaz bölgesinden vatandaşlar Çayırova köyüne ulaştı.

Yenierenköy Belediyesi ile bölge muhtarlarının öncülüğünde, halkın ve sivil toplum örgüt temsilcilerinin de katıldığı yürüyüşte yaklaşık 100-150 kişi bulunuyor.

Sabah saatlerinde Ziyamet-Balalan çemberinden başlanan yürüyüş kapsamında yaklaşık 20 kilometre katledildi ve Çayırova köyüne ulaşıldı.

Yürüyüş sırasında bir kişinin yolda baygınlık geçirdiği öğrenildi. Yanlarında sağlık ekibi ve ambulans bulunmayan eylemcilerin Çayırova’daki petrol istasyonu önünde, oteller bölgesine dönen yolu kesme girişiminde bulunduğu ancak polis engeliyle karşılaştıkları belirtildi.