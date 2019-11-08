2020 zamlarla karşılanacak. Yeni yılda seyrüsefer ve kimlik kartı harçlarına ciddi miktarda zam yapılması öngörülüyor: Harçlara okkalı zam kapıda

YÜZDE 33.52 VE YÜZDE 92’LİK ARTIŞ: KTAMS, 2020 motorlu taşıtlar vergisi kapsamında seyrüsefer harcı gelirlerinde yüzde 33.52’lik artış öngörüldüğünü belirtirken, kimlik kartı harcı gelirlerinde ise yüzde 92’lik bir artış yapılacağının öngörüldüğünü kaydetti

“HESAPLAMA NÜFUSLA ALAKALI OLMALI”: KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bütçe hesaplamasında belirlenen kriterlerin ve kriterlere göre ayrılan kalemlerin, nüfusun bilinmesiyle alakalı olduğunu vurguladı. Bengihan, “ülkedeki nüfus bilinmeden öngörü yapmak sağlıklı olmaz” dedi

Melin DOBRAN

Yeni yılda seyrüsefer ve kimlik kartı harçlarına ciddi miktarda zam yapılması öngörülüyor. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yeni yılına yine zamlarla girileceğini söyledi. Bengihan, 2020 motorlu taşıtlar vergisinde seyrüsefer harcı gelirlerinde 33.52’lik artış öngörüldüğünü ifade etti. Bengihan, 2020 bütçesinde kimlik kartı harcı gelirlerinde ise yüzde 92’lik bir artış yapılacağının öngörüldüğünü belirtti.

“Ek bütçe de yapılmıştı”

Bengihan, 2020 mali yılı bütçesinin hesaplandığı zaman çıkan rakamın, 8 milyar 814 milyon TL olarak öngörüldüğünü belirtirken, 2019 yılı için meclisten geçen bütçe yasasına göre ek bütçenin de yapıldığını anımsattı. Bengihan, “2019 yılı için 8 milyar 306 milyon 200 bin TL idi ancak bütçe yasa tasarısında 2020 yılı için ön görülen 8 milyar 814 milyon olarak öngörülmesi, aradaki farkın yüzde 6.11’lik bir artışa denk geldiğini gösterir” dedi.

“Hesaplama nüfusla alakalı olmalı ”

Yapılan açıklamada, 2020 yılı bütçesinin yüzde 11.78 olacağını söylediklerini hatırlatan Bengihan, 2019 yılı içerisindeki ek bütçe yasasında aradaki farkın yüzde 6.11 olduğunu belirtti. Bengihan, yapılan açıklama ile mevcut rakam arasında büyük bir fark var olduğunu söyledi. Bengihan, bütçe hesaplamasında belirlenen kriterlerin ve kriterlere göre ayrılan kalemlerin, nüfusun bilinmesiyle de alakalı olduğunu vurguladı.

“Nüfus bilinmeden yapılmamalı”

Ülkedeki nüfusun bilinmediğini ileri süren Başkan Bengihan, bilinmediği için bütçeye konan rakamların gerçekçi olmadığını savundu. Bengihan, “Bütçe zaten bir öngörü işidir, doğrudur ancak biz ülkemizin nüfusunu tam olarak bilmediğimiz için öngörü yapmak da sağlıklı değildir. Dolayısıyla öngörülen rakamların da gerçekçi olmadığına inanıyoruz. Nüfus bilinmediği için plan program yapılmış olsa bile sağlıksız ve sürdürülebilir olmadığını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Hizmet yeterli değil”

Başkan Bengihan, artan nüfusa verilecek olan hizmetin yani okulların, hastanelerin, hapishanenin, yolların, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yeterli gelemediğini vurguladı. Bu hizmetlerden kaç kişinin yararlanabileceğinin bilinmediğini ifade eden Bengihan, hizmet vermek için ne kadar kamu personeline de ihtiyaç duyulduğunu bilemediklerini söyledi. Bengihan, “Belli dönemlerde personel eksiklikleri ile verilen hizmetlerin kalitesinin düştüğünü, halkımızın hak ettiği hizmeti alamadığını da yaşıyoruz” dedi.

“Seyrüsefer gelirlerinde yüzde 33.52 artış öngörüldü”

Maliye Bakanlığı’nın motorlu taşıtlar vergisi gelirinde 2019 yılına göre yüzde 33.52 artış öngördüğünü belirten Bengihan, “Kaldı ki yasamız, seyrüsefer harçlarına enflasyon oranına göre zam yapmayı öngörmektedir. Ya mevzuatta değişiklik yapacaklar ya da af verecekler her şeyde olduğu gibi ve topluma bunu açıklayacaklar. Gününde ve zamanında devlete karşı sorumluluklarını yerine getirenler de enayi durumuna düşmesin” şeklinde konuştu.

“Kimlik kartı gelirlerinde yüzde 92 artış öngörülüyor”

Bengihan konuşmasını şöyle tamamladı, “2019 yılında kimlik kartlarından 2 milyon 500 bin TL gibi bir gelir elde edileceği öngörülürken, 2020 bütçesinde 4 milyon 800 bin öngörülmesi, yüzde 92’lik bir artışı gösteriyor. Kimlik kartı gelirlerinde yüzde 92’lik artış yaparak, ülkedeki ekonomik yönden maliyenin gelirlerini artırma noktasında bunu, yüksek vergilerle vatandaşa ödettirmeye hazırlanıyorlar. Yeni yıla zamla gireceğiz diyebilirim.”