Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye ait olan ve 2.5 yıldır devlet ardiyesinde bekletilen jeneratörün, ardiye bedeli ödetilmeksizin ülkeden çıkışının yapılmasına ilişkin girişim başlatıldığına dair iddialar gerçek oldu: 10 milyonluk rant

ARDİYE MUAFİYETİ: Bakanlar Kurulu, Aksa Enerj Üretim A.Ş.’nin 23 Mart 2017 tarihinde ithal ettiği, ancak daha sonra ithal izninin iptal edilerek, KKTC’ye girişine izin verilmeyen jeneratörün geri ihraç tarihine kadar Gazimağusa Limanı’nda bulunduğu süre zarfında oluşan ardiye ücretinden muaf tutulmasına karar verdi

HAVADİS YAZDI: Havadis’in, 19 Ekim’de “Jeneratör Afrika’ya” manşet haberinde Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye ait olan ve 2.5 yıldır devlet ardiyesinde bekletilen jeneratörün el altından ardiye ücreti ödenmeden ülkeden çıkışının yapılması için girişim başlatıldığına ilişkin iddiaları kamuoyunun gündemine getirmişti. İddiaydı, gerçek oldu

AFRİKA’YA GİDİYOR: Aksa Enerji Üretim A.Ş. Müdürü Şener Şentürk, 18 Ekim’de Havadis’e yaptığı açıklamada şirkete 5 milyon Euro’ya mal olan jeneratörün, o günkü ardiye bedelinin 10 milyon TL’yi aştığını, Afrika’daki yatırımlarında kullanmak üzere bu jeneratörü ardiyesini de ödeyerek en kısa zamanda ülkeden çıkaracaklarını söylemişti

Duygu ALAN

Aksa Enerji Üretim A.Ş. tarafından Mart 2017’te ithal edilen ancak dönemin hükümeti tarafından “İthal izni” yok gerekçesi ile gümrük işlemleri yapılmasına izin verilmeyen jeneratör için şirketin devlete olan ardiye (depo) borcu, günlük KDV dahil 11 bin TL’den 2.5 yılda 10 milyon TL’yi aştı.

Havadis’e ulaşan bazı kaynaklar, el altından ardiye ücreti ödenmeden jeneratörün ülkeden çıkışının yapılması ile ilgili girişim başlatıldığını iddia etti.

Havadis, bu iddiaların da yer aldığı jeneratör konusunu, 19 Ekim 2019 tarihinde, “Jeneratör Afrika’ya” manşet haberinde kamuoyunun gündemine getirdi.

Ardiye ücreti ödenmeden jeneratörün ülkeden çıkışının yapılması ile ilgili girişim başlatıldığı iddiaları gerçek oldu.

Bakanlar Kurulu, Aksa Enerj Üretim A.Ş.’nin 23 Mart 2017 tarihinde ithal ettiği, ancak daha sonra ithal izninin iptal edilerek, KKTC’ye girişine izin verilmeyen jeneratörün geri ihraç tarihine kadar Gazimağusa Limanı’nda bulunduğu süre zarfında oluşan ardiye ücretinden muaf tutulmasına karar verdi.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü yalanlamıştı

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci, 18 Ekim 2019 tarihinde, konuya ilişkin Havadis’e yaptığı açıklamada, söz konusu jeneratörle ilgili hali hazırda herhangi bir işlem başlatılmadığını, Aksa Enerji Üretim A.Ş. tarafından Mart 2017’te ülkeye ithal edilen jeneratörün halen Mağusa Limanı’nda devlet kontrolü altında, güvenli alanda bekletildiğini kaydetmişti.

Denktaş, “Mahsuplaşmak istedi, olmadı” diye anlattı

Konuya ilşkin 18 Ekim 2019 tarihinde görüşlerine başvurduğumuz, Maliye Eski Bakanı Serdar Denktaş da Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin 4’lü koalisyon döneminde Maliye Bakanlığı’na giderek, söz konusu jeneratörün ardiye ücretini karşılayamayacağını ifade edip, mahsuplaşma önerisi sunduğunu ancak o dönem konuyla ilgili bir sonuca ulaşılamadığını söylemişti.

Denktaş, “Aksa Enerji Üretim A.Ş. yetkilileri 2018 yılında bize geldi ve söz konusu jeneratörü sanıyorum Irak’ta kullanmak için ülkeden çıkarmak istediğini söyledi. Biz de ardiye bedelini ödemesi koşulu ile bu talebinin olumlu sonuçlanabileceğini belirttik. Şirket yetkilileri, ‘Bu hususta biz de mağduruz. Dönemin hükümeti ihtiyaç olduğunu belirtip bizden bu jeneratörü getirmemizi istedi, sonra da ithal izni yok denildi. Ben bu parayı ödeyemem, mahsuplaşalım’ dedi. Fakat bu olay sonuçlandırılamadı” diye konuşmuştu.

Maliye Eski Bakanı Serdar Denktaş, ardiyesi ödenmeyen bir ürünün hangi koşullar altında devlet tarafından açık arttırma usulü ile elden çıkarılabileceği sorusuna ise, “Ya ürünü ithal eden şahıs veya şirketin ‘Ben ürünü almıyorum’ şeklinde beyanda bulunacak ya da ardiye bedeli ürün bedelini aşacak. Ancak bu iki koşulda ürün açık arttırma ile elden çıkarılabilir” diye yanıt vermişti.

AKSA “Ardiyeyi ödeyip jeneratörü çıkaracağız” demişti

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Müdürü Şener Şentürk ise 2.5 yıldır devlet ardiyesinde bekletilen jeneratörün el altından ardiye ücreti ödenmeden ülkeden çıkışının yapılması için girişim başlatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetmişti.

Şentürk, “Dönemin hükümeti ihtiyaç olduğu gerekçesi ile bize bu jeneratörü getirmemizi belirtti, jeneratörü ithal ettik ancak sonrasında ithal izni olmadığı gerekçesi ile girişini yapamadık. Maliye Eski Bakanı Sayın Serdar Denktaş ile de bu konuyu görüşmüş, mahsuplaşma yolu ile durumu sonuçlandırmaya çalışmıştık ancak uzlaşamadık” diye konuşmuştu.

Artık bir mahsuplaşma durumunun olmadığını kaydeden Şentürk, Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye 5 milyon Euro’ya mal olan jeneratörün, bugünkü ardiye bedelinin 10 milyon TL’yi aştığını belirterek, Afrika’daki yatırımlarında kullanmak üzere bu jeneratörü ardiyesini de ödeyerek en kısa zamanda ülkeden çıkaracaklarını ifade etmişti.

İşte o karar:

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin Kalecik Santral Tesislerinde kullanması amacıyla, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi tarafından, 23 Mart 2017 tarihli, sehven verilen ithal izni kapsamında 23 Mart 2017 tarihinde ülkemize ithal edilen, ancak daha sonra tanzim edilen konu ithal izninin iptal edilerek, KKTC’ye girişine izin verilmeyen

“Wartsila 18V46” model elektrik santralinin, geri ihraç tarihine kadar Gazimağusa Limanı’nda bulunduğu süre zarfında oluşan ardiye ücretinden muaf tutulmasına karar verdi.