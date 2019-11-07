Hint Okyanusu’nda kaybolan İskoç turistin eli ve alyansı köpek balığının midesinde bulundu

Hint Okyanusu’nda Madagaskar’ın doğusundaki bir adaya karısıyla birlikte tatile giden ve kaybolan İskoç turistin kopmuş eli ve alyansı bir köpek balığının midesinde bulundu.

Yerel gazetelerde yer alan habere göre, İsmi açıklanmayan 44 yaşındaki turist, en son Cumartesi günü Fransa’ya bağlı Reunion adası kıyısındaki bir gölcükte şnorkelle yüzerken görülmüştü.

Daha sonra ortadan kaybolduğu anlaşılan turist için arama çalışmaları başlatılmış ancak herhangi bir ize rastlanmamıştı.

BBC İskoçya’ya konuşan bölge sakinlerinden Erick Quelquejeu, turistin kaybolduğu anlaşıldıktan sonra helikopter, uçak ve dalgıçlarla yapılan arama çalışmalarının sonuçsuz kaldığını belirterek “Adada pek çok köpek balığı saldırısı oluyor, ama bu konuda her yerde uyarılar var” diye konuştu.

Civarda yakalanan bir kaplan köpek balığına yapılan otopside, kayıp turistin eli ve alyansı bulundu.

Söz konusu köpek balığı, Hint Okyanusu’nda turistin en son görüldüğü gölcükten 7 km kadar açıkta Pazartesi ve Salı günleri araştırma amacıyla yakalanan beş köpek balığı arasında yer alıyordu.

Adamın köpek balığı saldırısına mı uğradığı yoksa boğulduktan sonra köpek balığı tarafından mı yendiği henüz bilinmiyor.

Madagaskar’ın yaklaşık 1000 km doğusunda yer alan ve Fransa’ya bağlı olan Reunion adası sörf ile ünlü. Ancak köpek balığı tehlikesi nedeniyle adada sörf ve yüzmeye 2013’te kısmi sınırlama getirilmiş, sadece gölcüklerdeki sığ sularda buna izin verilmeye başlanmıştı.

Ancak birçok sörfçü yasağı delerek ada açıklarında da denize açılıyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen ay yaptığı bir konuşmada, güvenli olduğuna karar verilirse 2022’ye dek bölgede su sporlarının yeniden yaygınlaştığını görmek istediğini ifade etmişti.

Bu yıl içinde Reunion sularında ölümle sonuçlanan iki köpek balığı saldırısı oldu.

Etinde tespit edilen bazı zehirli maddeler nedeniyle adada yemek amacıyla köpek balığı avlamak 1999’da yasaklanmıştı. Bu nedenle bölgede köpek balığı sayısının arttığı ifade ediliyor.