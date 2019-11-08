Kıbrıs

Lefke’yi festival heyecanı sardı

8 Kasım 2019

Lefke 10. Hurma Festivali,10 Kasım Pazar günü, “Yeşil Lefke Sizi Çağırıyor” sloganıyla Lefke Bandabulya’da gerçekleşecek

 

SİYASETÇİYE PROTESTO: Lefke 10. Hurma Festivali’ne bu yıl herhangi bir siyasi davet edilmedi. Lefke ilçesine gereken önemi ve hak ettiği değeri vermedikleri gerekçesi ile siyasilerin festivale katılımı istenmedi. Festival açılışını festivali 90 yaşındaki, eski maden işçileri ve halk yapacak

 

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke 10. Hurma Festivali,10 Kasım Pazar günü yapılıyor. “Yeşil Lefke Sizi Çağırıyor” sloganıyla Lefke Bandabulya’da gerçekleşecek olan festival saat 10.00’da başlayacak.

Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi işbirliğinde gerçekleşecek festival, Lefke’nin ana ürünlerinden hurmanın tanıtılması, üreticilerinin desteklenmesi ve Kıbrıs kültürünü tanıtarak yaşatılması amacıyla düzenleniyor.

Lefke Turizm Derneği adına Hasan Karlıtaş yatığı açıklamada, 2016 senesinde ilçe olarak ilan edilen Lefke’ye  hak ettiği önemi vermemelerinden dolayı, siyasilerin siyasi kimlikleri ile davet edilmediği ve festivalin açılışının maden şirketinde çalışan eski maden işçileri tarafından yapılacağı belirtildi.

 

Çeşitli etkinliklerin yer alacağı festivalde, program şöyle

 

10: 00  – Kortej Başlangıcı – Festival alanına yürüyüş

( Buluşma Yeri: Kaymakamlık Binası önü )

10: 30 – Açılış Konuşmaları ( Lefke Turizm Derneği Başkanı, Uluslararası Cittaslow Başkanı ve Lefke Belediye Başkanı )

  • Açılış, geçmişte maden şirketinde çalışan emekçi maden işçileri tarafından yapılacaktır.
  • Lefke Belediyesi Halk Dansları Ekibi Gösterisi

11: 00  – Lefke Avrupa Üniversitesi ( L.A.Ü ) Müzik ve Dans Gösterileri

12: 00 –  Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası Konseri

12: 30 –  Pembe Coşkun Konseri

  • 00 –  İyilik Gönüllüleri Etkinlikleri  ( Müzik – Dans – Palyaço )

 

 

13: 45 –   Buğra Koççat Konseri

*   Rehber eşliğinde Lefke Tanıtım Turu

14: 15 –  Düzova Kültür Derneği – müzik ve dans gösterileri

  • Hurma Dalına yasemin dizme ve Hurmadan yapılan el sanatları gösterisi
  • :45 – SEÇ – DER Gösterileri ( Halk dansları ve modrern dans )

Şiir Dinletisi; Gündoğdu Gencer & Yusuf Nidai

  • Stüdyo – 20 Dans Gösterisi
  • : 30 – Grup SOL Anahtarı Konseri
  • : 30 – Müzik Dinletisi

18: 00  – Kapanış

 

SERGİLER:

 

  • John Ingles ‘’ Yağlı boya resim sergisi ‘’ – ‘’  YAŞAM – LIFE  ‘’
  • Leman Cankat – Lefke Seramik Sergisi
  • Lefke Belediyesi Kadın Kursu El Emeği Göz Nuru
  • Lefke Gazi Lisesi Fotoğraf Sergisi
  • Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Atık Malzemeden Sanat
  • Geri Dönüşüm Sergisi – Çamay Çiçekseven

 

 

 

 



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