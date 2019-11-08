Lösemili Çocuklar için tek yürek oldular

“2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası” nedeni ile Güzelyurt Barış İlkokulu’nda farkındalık günü etkinliği gerçekleştirildi

Gürsel KARAGÖZLÜ

Güzelyurt Barış İlkokulu, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar haftası nedeni ile okulda rozet takma ve bağış toplama etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında lösemili çocuklar yararına bağış toplandı. Farkındalık yaratarak, onlara destek olundu. Ayrıca öğrenciler Sarı balonlar ile günün anlam ve önemine vurgu yaptılar.