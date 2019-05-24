Google, yemek sipariş servisini tanıttı

Google, verdiği hizmetler arasına çevrimiçi yemek siparişini de eklemeye hazırlanıyor. Sistem, var olan Google hizmetlerine entegre edilecek.

Google, doğrudan Google Arama, Haritalar ya da Asistan üzerinden yemek sipariş etmeyi mümkün kılacak bir sistem üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Öte yandan, Googleönemli yemek servis firmalarıyla partnerlik kuracak. Sipariş verme sistemi ise Google araçlarına dahil olacak ve ödemeyi Google Pay üzerinden yapmak mümkün olacak.

Yakın zamanda Google servisine dahil olan restoranlar için yapılacak olan aramalarda ya da bu restoranlar haritalar gibi servislerde görüntülendiğinde “Çevrimiçi sipariş ver” seçeneği bulunacak.

Bu özellik sesli asistan için de kullanılabilecek. “Hey Google, bilmemnerestorandan yemek sipariş ver.” dediğinizde, Asistan sizin için yemek sipariş edecek. Hatta bu özelliği kullanarak, düzenli sipariş ettiğiniz yemekleri ‘her zamankinden’ özelliğiyle sipariş edebiliyorsunuz, tekrar menüden seçmenize gerek kalmıyor. (Tabii özelliğin adı bu değil,özelliklerin isimleri henüz belli değil.)

Servisin nasıl işleyeceği, hangi ülkelerde aktif olarak kullanılabileceği henüz belli değil. Öte yandan Google, büyük servisleri sistemine entegre etmeye çalışıyor. Yeterince büyük ve kolay kullanılan bir servis girişi yapması durumunda Google, piyasadaki diğer aktörleri kendisiyle çalışmaya yönlendirebilir.