Bu Yarasa Türünün Yiyecek Karşılığında Çiftleştiği Keşfedildi

Yarasalar üzerinde yapılan bir araştırmada, erkek yarasaların dişilere yiyecek getirdiği, dişi yarasaların da kendisine yiyecek getiren erkek yarasalardan bir tanesini kendine eş olarak seçtiği belirlendi.

Daha çok Mısır ve Afrika’da görülen ancak Türkiye’nin de güney bölgelerinde rastlanabilen ve iri bir yarasa türü olan Mısır meyve yarasaları ile ilgili ilginç bir araştırma yapıldı. Afrika meyve yarasası olarak bilinen bu yarasaların dişileri, kendilerine yiyecek getiren erkek yarasalarla çiftleşiyor.

Araştırmalar yaklaşık olarak bir yıl sürdü. Araştırma sürecinde, dişi yarasaların ilginç bir şekilde erkek yarasaların ağzından yiyecek aldığını gören araştırmacılar, dişi yarasaların neden böyle bir davranış sergilediğini anlamaya çalıştılar. 3 farklı koloninin incelenme sürecinde, erkek yarasaların dişilere yiyecek getirmelerinin karşılığında, dişi yarasalarla çiftleştiği belirlendi. Ayrıca dişi yarasalar çiftleşeceği erkeği belirlemeden önce, farklı adayların yiyeceklerini deneyip eşi olacak erkek yarasayı seçiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan araştırmanın önde gelen ismi Yossi Yovel, bu durumun daha önce bazı hayvanlarda gördüklerini ancak yarasalarda ilk kez böyle bir durumun yaşandığını söyledi. Yarasaların cinsel ilişkiye girmeden haftalar önce böyle bir davranışa başladıklarını ifade eden Yovel, dişi yarasaların kolonilerin alfa erkeklerine odaklanmadığını, gruptaki herhangi bir yarasayı eşi olarak seçebileceğini tespit ettiklerini belirtti. Bununla birlikte dişi yarasaların her üreme döneminde farklı bir eşe sahip olabildiklerini belirten Yosel, dişi yarasaların bu konuda kararlı bir süreç yürütmediklerini ifade etti.