YouTube ile daha çekişmeli bir platform oluşturmak isteyen Instagram, IGTV’ye yatay video desteği getiriyor.

Dünyanın en büyük görsel içerik platformu olan Instagram, geçtiğimiz yıl önemli bir duyuru gerçekleştirerek video içerik üreticileri için bağımsız bir uygulama olan IGTV’yi duyurmuştu. Tamamen video içerik odaklı bir uygulama olan IGTV, Instagram’dan farklı olarak çok daha uzun süreli videolar yayınlamayı mümkün kılıyordu.

Instagram, yeni açıklaması ile IGTV’nin artık yatay video formatını da destekleyeceğini duyurdu. Böylece IGTV’de dar açılı, sınırlı içerikler paylaşmaktan ziyade YouTube gibi çok daha geniş kadraja sahip video içerikler yayınlamak mümkün olacak. Bu gelişme, pek çok YouTube içerik üreticisinin Instagram’a geçiş yapmasına da neden olabilir.