Instagram, IGTV’ye yatay video desteği getiriyor
Dünyanın en büyük görsel içerik platformu olan Instagram, geçtiğimiz yıl önemli bir duyuru gerçekleştirerek video içerik üreticileri için bağımsız bir uygulama olan IGTV’yi duyurmuştu. Tamamen video içerik odaklı bir uygulama olan IGTV, Instagram’dan farklı olarak çok daha uzun süreli videolar yayınlamayı mümkün kılıyordu.
Instagram, yeni açıklaması ile IGTV’nin artık yatay video formatını da destekleyeceğini duyurdu. Böylece IGTV’de dar açılı, sınırlı içerikler paylaşmaktan ziyade YouTube gibi çok daha geniş kadraja sahip video içerikler yayınlamak mümkün olacak. Bu gelişme, pek çok YouTube içerik üreticisinin Instagram’a geçiş yapmasına da neden olabilir.
IGTV’nin içerik üreticileri YouTube’un aksine ürettikleri içeriklerden gelir elde edemiyorlar fakat IGTV hedeflenen popülerliğe ulaştığında içerik üreticilerin çok daha geniş kitlelere ulaşabilecekler. Böylece Facebook’un reklam platformu aracılığı içerik üreticilere gelir kapısı olma ihtimali bulunuyor.