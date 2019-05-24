Yeni BMW M8 Competition, yüzünü tekrar gösterdi

İnternette ortaya çıkan yeni görüntülerde M8, kendini yine gösterdi. Görünen o ki BMW, M8’in sportifliğini yeni bir seviyeye taşıyacak bir model hazırlıyor.

Daha önce birkaç kez fotoğraflarını gördüğümüz 8 serisinin performansı en yüksek otomobili M8 Competition, Güney Afrika’da yüzünü bir kez daha gösterdi. Karbon fiber ön tampon, karbon fiber difüzör ve standart gelen karbon fiber çatısı ile BMW M8, lüksüne ekstra bir hava katıyor. M8 Competition modeline, isteğe bağlı olarak daha agresif duran karbon fiber bir arka kanat getirilebiliyor.

Siyah dış aynaları, özel alaşım jantları ve dört egzoz borusu ile M8 Competition, cüretli görüntüsünü tamamlıyor. Bazı kaynaklara göre M8 Competition modeli, standart M8 Coupe ile aynı anda sunulacak ve daha keskin bir süspansiyon ayarına ek olarak daha fazla güç üretecek. M8 modeli için 630 beygir civarlarında bir güç beklenildiğinden, Competition modeli 650 beygirin üzerine çıkabilir.

Bu tür bir gücü, yeni M xDrive dört tekerlek çekişi ve yüksek performanslı şanzımanı içinde barındıran yeni M8 Competition modeli için güzel bir 0-100 km/sa testi sonucu bekleyebiliriz. M5 modeli bu testi 3,4 saniyede tamamlamıştı. Standart M8 modeli bile bu rakamı geçebilirken, Competition modeli bu süreyi altüst edebilir.