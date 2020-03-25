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GKK’dan askere alma ve seferberlik faaliyetleri hakkında duyuru

25 Mart 2020
GKK

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), askere alma ve seferberlik faaliyetleri hakkında duyuruda bulundu.

Yapılan açıklamada, KKTC Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs salgınına karşı almış olduğu kararlara bağlı olarak GKK tarafından önümüzdeki dönem içinde yapılması planlanan asker alma ve seferberlik faaliyetlerinde düzenleme yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda;

– 6 Nisan’da bildirilen 43. Dönem 1. Devre yedek subay yoklamasının 4 Mayıs’a

– 13 Nisan’da asker alım işlemleri gerçekleştirilecek olan 2020 Nisan Celbi’nin Eğitim Merkez Komutanlığı’na sevkinin 4 Mayıs’a

– 6 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasındaki planlı seferberlik deneme tatbikatlarının 1 Eylül-16 Aralık tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmelere bağlı olarak yukarıda belirtilen faaliyetlere yönelik ertelenen tarihlerde değişiklik yapılabileceği de kaydedildi.




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