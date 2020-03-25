LTB gıda yardım hattı hizmete giriyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), gıda ihtiyacı olan kişilerle daha hızlı ve etkin iletişim kurabilme adına LTB Gıda Yardım Hattı’nı yarın devreye koyuyor.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi kişilere 20 Mart’tan beridir yardımcı olan LTB, iletişim hattı 185’e gelen taleplerin yoğunluğu üzerine yeni bir destek hattını devreye koyacak.

LTB Gıda Yardım Hattı, yarından itibaren her gün 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

185 HATTI GIDA YARDIMI KONUSUNDA DEVREDEN ÇIKACAK

Yeni düzenlemeye göre gıda yardımı almak isteyen yurttaşlar 0533 833 05 82 veya 0533 840 05 82 numaraları arayabilecekler.

Bu uygulama ile birlikte de gıda yardımları konusunda 185 hattı devreden çıkarılarak daha önce olduğu gibi rutin beledi talepler için aranacak. Gıda yardımları konusunda 185 hattının aranması durumunda yardımcı olunamayacak.