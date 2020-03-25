Ekonomik Örgütlerden Sosyal Adalet ve Eşitlik için hükümete son uyarı!

Ekonomik örgütler tarafından belirlenen temel istekler iki madde olarak listelendi:

Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, birlik ve beraberliğimizin korunabilmesi adına Nisan-Mayıs-Haziran ayları için Sosyal Sigortalara kayıtlı tüm özel sektör çalışanlarına 2 bin TL devletten maaş desteği olarak verilmelidir. Faiz oranları konusunda, Bankalar Birliği ve hükümetle yapılan görüşmelerimiz devam etmektedir. Ancak Ekonomik örgütler olarak en az üç ay boyunca bankaların Merkez Bankasına ve devlete yönelik yükümlülükler azaltılarak, kredi faizlerini sıfıra yakın bir orana çekecek çalışmalar yapılmalıdır.

Yukarıdaki hususların yerine getirilmemesi durumunda içerisinde bulunduğumuz bu süreçte özel sektörün devlete olan yükümlülüklerinin herhangi birini yerine getiremeyeceği unutulmamalıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği

Kıbrıs Türk Bankalar Birliği

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği

Casino İşletmecileri Birliği

İşadamları Derneği

Genç İşadamları Derneği

KKTC MÜSİAD

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği

Mobilya Sanayicileri Derneği

Restorancılar Birliği

Taşocakları Birliği