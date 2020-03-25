Ekonomi

Ekonomik Örgütlerden Sosyal Adalet ve Eşitlik için hükümete son uyarı!

25 Mart 2020
ktto

Ekonomik örgütler tarafından belirlenen temel istekler iki madde olarak listelendi:

  1. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, birlik ve beraberliğimizin korunabilmesi adına Nisan-Mayıs-Haziran ayları için Sosyal Sigortalara kayıtlı tüm özel sektör çalışanlarına 2 bin TL devletten maaş desteği olarak verilmelidir.
  2. Faiz oranları konusunda, Bankalar Birliği ve hükümetle yapılan görüşmelerimiz devam etmektedir. Ancak Ekonomik örgütler olarak en az üç ay boyunca bankaların Merkez Bankasına ve devlete yönelik yükümlülükler azaltılarak, kredi faizlerini sıfıra yakın bir orana çekecek çalışmalar yapılmalıdır.

Yukarıdaki hususların yerine getirilmemesi durumunda içerisinde bulunduğumuz bu süreçte özel sektörün devlete olan yükümlülüklerinin herhangi birini yerine getiremeyeceği unutulmamalıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği

Kıbrıs Türk Bankalar Birliği

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği

Casino İşletmecileri Birliği

İşadamları Derneği

Genç İşadamları Derneği

KKTC MÜSİAD

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği

Mobilya Sanayicileri Derneği

Restorancılar Birliği

Taşocakları Birliği




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Koronavirüsün sondajları da etkileyebileceğinden korkuluyor

Koronavirüsün sondajları da etkileyebileceğinden korkuluyor

18 Mart 2020
Photo of İşsizlik ödeneği alan sigortalılara duyuru

İşsizlik ödeneği alan sigortalılara duyuru

18 Mart 2020
Photo of Koronavirüsle mücadeleden olumlu haberler: İlaçlar, antikorlar, aşı çalışmaları

Koronavirüsle mücadeleden olumlu haberler: İlaçlar, antikorlar, aşı çalışmaları

18 Mart 2020
Photo of Creditwest Bank: Dijital para transferlerinden ücret alınmayacak

Creditwest Bank: Dijital para transferlerinden ücret alınmayacak

18 Mart 2020
Photo of Creditwest Dijital’de transfer ücreti alınmayacak

Creditwest Dijital’de transfer ücreti alınmayacak

17 Mart 2020
Photo of Amcaoğlu: Şu anda herhangi bir kesinti söz konusu değil

Amcaoğlu: Şu anda herhangi bir kesinti söz konusu değil

17 Mart 2020
Photo of Faiz kararı sonrası Dolar 6.49’a yükseldi

Faiz kararı sonrası Dolar 6.49’a yükseldi

17 Mart 2020
Photo of Atakom LTD. “Önce sağlık” dedi

Atakom LTD. “Önce sağlık” dedi

17 Mart 2020
Photo of Dolar 6.45’i geçti

Dolar 6.45’i geçti

17 Mart 2020
Photo of Koronavirüs piyasaları sert vurdu, işte son durum

Koronavirüs piyasaları sert vurdu, işte son durum

16 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı