2022 Mart ayı içerisinde Gazimağusa’da Down sendromlu 21 yaşındaki kıza cinsel tecavüz ve cinsel saldırıda bulunan Libya uyruklu A.Q.V mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Engin Yıldız’ı tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin alarak verdiği şahadetinde, Mart ayı içerisinde Gazimağusa’ da kalmakta olduğu apartmanın 6 numaralı dairesinde kalmakta olan Down sendromlu 21 yaşındaki müştekiye kullanımındaki WhatsApp hattından birçok kez cinsel içerikli mesajlar göndermek suretiyle müştekiye cinsel tacizde bulunduğunu, müştekiyle salon kısmında bulundukları bir esnada fiziken de cinsel tecavüzde bulunduğunu söyledi.

Alınan bilgi ışığında ayni gün adı edilenin Gazimağusa’da tespit edildiğini, yapılan sorgulamasında işlemiş olduğu suçu kabul edip gönüllü bir ifade verdiğini belirten tanık, ayni gün temin edilen derdest emri gereğince adı edilenin tutuklandığını, tasarrufunda bulundurduğu ve müştekiyle konuşmalarının bulunduğu cep telefonunun emare alındığını söyledi.