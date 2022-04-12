Vatandaşın ilaç isyanı: İnin o koltuklardan! Hak etmiyorsunuz!

Uzun süredir ülkede devam eden ilaç sıkıntısı vatandaşı çileden çıkardı.

“Üzgünüm çünkü aylardır ya iğnelerimiz yok yada ilaçlarımız” diyen Fezile Kılıçer Pınardan ülkeyi yönetenlere seslenerek “İnin o koltuklardan! Hak etmiyorsunuz!!!!” dedi.

Pınardan’ın paylaşımı şöyle:

Üzgünüm çünkü aylardır ya iğnelerimiz yok yada ilaçlarımız! Bu tedavileri alamazsak ben ve benim gibi kanser öyküsü olanlar için yüzde 70 oranında yeniden kanser olma riskimiz var İlaç ve Eczacılık Dairesi ile az önce görüştüm: “Devlet çöktü. Hiçbir şey yok. Size bunu söylerken bile utanıyorum” dedi görevli memur. İnin o koltuklardan! Hak etmiyorsunuz!!!!

Fezile Kılıçer Pınardan