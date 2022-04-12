Pilli: İhaleyi kazanan firma ilaç getirmekten vazgeçti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlıkta büyük sıkıntılar ve bazı eksikliler bulunduğunu ama hiçbir şey yapılmıyor durumunda da olunmadığını belirterek, “Sağlık Bakanlığı olarak elimizden geldiği kadar var gücümüzle eksiklikleri gidermek için çalışıyoruz. Bizim dışımızda olan olaylardan dolayı bazen gecikiyor veya istediğimiz gibi yapamıyoruz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşmalarında sağlık, siyasi ve ekonomik gelişmeler ele alındı.

BESİM: “SAĞLIK SORUNLARI HALKI VURDU”

CTP Milletvekili Filiz Besim, “sağlıkta neden grev vardır” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Sağlık sorunlarının “ciddi boyutta halkı vurduğunu” söyleyen Besim, muhalefet olarak çözüm önerileri de sunduklarını, yaşanan sorunlara çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti.

Besim, hiçbir sağlıkçının greve gitmek istemediğini, bir süre önce hekimler sendikasının birtakım görevleri yapmayacaklarını ve sağlıkta ciddi sıkıntılar olduğunu aktarmak için Sağlık Bakanı’ndan randevu talep ettiğini belirtti.

Sağlıkta yaşanan sıkıntıları ve grevin nedenlerini aktaran Besim, yoğun bakımlarda yatak eksikliği bulunduğunu, acilde beş hekim ve yardımcı asistanlarla hizmet verildiğini, ilaç sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Besim, ilaç sıkıntısının giderilmediğini dile getirerek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yeni doğan bölümünde yaşanan bozuk ve bakımı yapılmayan cihazlar gibi eksiklikleri anlattı.

“YENİ DEVLET LABORATUVARI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Pestisit analizleri için gereken kitlerin bitmeden önce sağlanması gerektiğini belirten Besim, şu anda kitler bittiğinden analizlerin yapılamadığını söyledi. Besim, yeni Devlet Laboratuvarı’nın ne zaman tamamlanacağını sordu.

Temizlik malzemelerinin hastanelerin kendi bütçesinden karşılandığını söyleyen Besim, ihalelerden temizlik malzemelerinin çıkarılmasının hastaneleri bu hale getirdiğini belirtti.

Besim, “Maalesef hastane yönetimleri bir rulo tuvalet kâğıdına muhtaç durumdadır” dedi.

İlaçları ülkeye getiren tedarik firmalarının Sağlık Bakanlığı’ndan alacaklarını alamadıklarından zora girdiklerini söyleyen Besim, gereken ödemeyi alamadıklarını için ilaç tedarikçilerinin ihalelerden çekildiğini belirtti.

PİLLİ: “BİZİM DIŞIMIZDA OLAN OLAYLARDAN DOLAYI BAZEN GECİKİYOR VEYA İSTEDİĞİMİZ GİBİ YAPAMIYORUZ”

Besim’i yanıtlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Dünyanın ve bizim ne durumda olduğumuzu herkes bilmelidir. Büyük sıkıntılar vardır bazı eksiklikler vardır. Ama hiçbir şey yapılmıyor değildir. Sağlık Bakanlığı olarak elimizden geldiği kadar var gücümüzle eksiklikleri gidermek için çalışıyoruz. Bizim dışımızda olan olaylardan dolayı bazen gecikiyor veya istediğimiz gibi yapamıyoruz” dedi.

“İLAÇLAR YURT DIŞINDA DA BULUNAMIYOR”

Pilli, bir doktor olarak ilaç sıkıntısının sonuçlarını çok iyi bildiğini söyleyerek, Sağlık Bakanı olarak da bunun sorumluluğunu taşıdığını ilaçların gelmesinin geciktiğini ülkede bazı şeylerin yavaş gittiğini aranan ilaçların yurt dışında da bulunamadığını belirtti.

Bazı firmaların ihaleyi kazanmasına rağmen ilaç getirmediğini söyleyen Pilli, çalışmalar sonunda ihalelerin sonlandırıldığını, kazanan bir firmanın ilaç getirmekten vazgeçtiğini, ikinciye düşüldüğünü, bu nedenle gecikmeler yaşandığını, çalışma yapılmaya devam edildiğini kaydetti.

“İHALEYE ÇIKILACAK, İLAÇLAR GELECEK”

Pilli, depolardan temin edilecek ve Türkiye’den gelecek ilaçlar bulunduğunu söyleyerek, bunların dışında uluslararası ihaleye de çıkılacağını ve diğer ilaçların da geleceğini kaydetti.

Kuvözlerle ilgili soruna yönelik soruşturma açılacağını söyleyen Pilli, konuya ilişkin bakanlığa bir talepte bulunulmadığını söyleyerek, “Size bildireceklerine önce bana bildirselerdi bu konuyu çözerdik. Bu konu çok hassas olduğum bir konu, gereken yapılacak” dedi.

Pilli, yanan Devlet Laboratuvarı’na kullanım süresi dolmuş ilaçların taşındığını, binanın bu şekilde kullanıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli, ihalelere daha hızlı çıkılabilmesi için İhale Yasası’nda değişiklikler yapılması gerektiğini ifade etti.

“İHALEYİ KAZANDI, İLAÇ GETİRMEKTEN VAZGEÇTİ, DAVA AÇILACAK”

İhaleyi kazandığı halde ilaç getirmekten vazgeçen ilaç firmasına tazminat davası açılacağını belirten Pilli, sıkıntılar bulunduğunu ama hiç ilaç olmadığının söylenmesinin doğru olmadığını söyledi.

Pilli, halka en kısa sürede ilaçların ulaşması için ellerinden geleni yaptıklarını, sürecin uzamasının tek nedeninin bakanlık olmadığını, başka nedenler de bulunduğunu belirtti.

Eczacılık Yasası’na ilişkin yasanın sorulması üzerine Pilli, yasa tasarısının ve sağlıkla ilgili diğer bazı yasaların ilk Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek Meclis’e getirileceğini kaydetti.

PESTİSİT KİT EKSİKLİĞİ KONUSUNDA SORUŞTURMA

Başka bir soru üzerine Pilli, pestisit kitlerinin eksikliği ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.