Füze kadar yakınız

“BARIŞ SAĞLANMALI”: CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: Barış sağlanmadığı sürece hiçbir halk ve yurttaş kendini tam olarak güvende hissetme şansına sahip değil. Bölgede barışın ve istikrarın sağlanması için siyasi aktörlere görev düşüyor

“UMARIM SAVAŞ ÇIKMAZ”: Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre: İnşallah bu olay savaşın tetikleyicisi değildir ve arkası gelmez. Huzura ihtiyacımız var. Şu an güvenlik içinde yaşıyoruz, özgürüz. KKTC, Türkiye ve Türk ordusu güvencemizdir

“BÜYÜK TEHLİKE”: UBP Genel Sekreteri Ersan Saner: Bölgede büyük tehlike atlatıldı. Olaydan üzüntü duydum ancak parçanın köy dışına düşmesi ve can kaybı olmaması sevindirici. Olayı ucuz atlatılmış bir olay. Ülkemize geçmiş olsun

“BARIŞA DÖRT ELLE SARILMALIYIZ”: Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi: Başımıza bu da mı gelecekti? Evet, geldi… Sevindirici nokta parçaların köy dışına düşmesidir. Bölgede huzur ve barış sağlanması gerek. Barışa dört elle sarılmalıyız