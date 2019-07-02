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Füze kadar yakınız

Orta Doğu'nın pisliği toprağımıza sıçradı

2 Temmuz 2019

“BARIŞ SAĞLANMALI”: CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: Barış sağlanmadığı sürece hiçbir halk ve yurttaş kendini tam olarak güvende hissetme şansına sahip değil. Bölgede barışın ve istikrarın sağlanması için siyasi aktörlere görev düşüyor

 

“UMARIM SAVAŞ ÇIKMAZ”: Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre: İnşallah bu olay savaşın tetikleyicisi değildir ve arkası gelmez. Huzura ihtiyacımız var. Şu an güvenlik içinde yaşıyoruz, özgürüz. KKTC, Türkiye ve Türk ordusu güvencemizdir

 

“BÜYÜK TEHLİKE”: UBP Genel Sekreteri Ersan Saner: Bölgede büyük tehlike atlatıldı. Olaydan üzüntü duydum ancak parçanın köy dışına düşmesi ve can kaybı olmaması sevindirici. Olayı ucuz atlatılmış bir olay. Ülkemize geçmiş olsun

 

“BARIŞA DÖRT ELLE SARILMALIYIZ”: Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi: Başımıza bu da mı gelecekti? Evet, geldi… Sevindirici nokta parçaların köy dışına düşmesidir. Bölgede huzur ve barış sağlanması gerek. Barışa dört elle sarılmalıyız

 

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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