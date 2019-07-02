Pedallar İskele’de Benon için döndü

Ahmet ÖZSOY

İskele Belediyesi tarafından festival kapsamında düzenlenen ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Benon Dervişler anısına bisiklet yol yarışı, pazar günü gerçekleşti.

Geleneksel olarak düzenlenen İskele Bisiklet Yol Yarışı’nın 1988 yılındaki organizasyonunda birincilik elde eden Benon Dervişler, 1990 yılında elim bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine yarışa ismi verildi.

İskele Festivali etkinlikleri kapsamında bu yıl 23’üncüsü gerçekleşen Benon Dervişler Bisiklet Yol Yarışı, 8 ayrı kategori yanında, ayrıca “Herkes İçin Bisiklet” kategorisinde gerçekleşti.

Lisanssız sporculara açılan “Herkes İçin Bisiklet” kategorisinde sporcular 53 kilometre pedal çevirdi. Pazar günü gerçekleşen yarışma saat 16.30’da start aldı. Büyükler ve gençlerin startı ile sporcular 92 kilometrelik parkurda yarıştı.

İkinci start Master 1 ve Master 2 kategorilerine verildi. Daha sonra ise Yıldız A ve Kadınlar start aldı. Master 1-2, Yıldız A ve Kadınlar 53 kilometrelik parkurda yarıştılar.

Son start ise Yıldız B ve yıldız kızlar yarışa başladı. Bu kategorideki sporcular 22,5 kilometrelik parkurda mücadele verdiler.

Benon Dervişler İskele Yol Yarışı’nda alınan dereceler şöyle:

Yıldız B (13-14 yaş)

1.Hasan Hoca 43:22:664

2.Emre Kaplan 45:16:008

3.Ahmet Arlı 45:34:243

Yıldız A (15-16 yaş)

1.Çağın Tosun 01:20:30

2.Yıldıray Pekmez 01:20:43

3.Doğan Yılmaz 01:30:45

Genç Erkek (17-18 yaş)

1.Şevket Hançerli 02:23:43

2.Erdoğan Hammaloğlu 02:23:48

3.Altan Yavuz 02:23:51

Büyük Erkek (19-34 yaş)

1.Soner Akbaş 02:19:43.762

2.İzzet Şahin İçen 02:19:43.804

3.İsmet Pire 02:23:34.907

Kadınlar

1.Sevim Yıldız 01:36:16

2.Yağmur Aydındağ 01:39:18

Master 1 (35-44 yaş)

1.Mehmet Sevinç 01:17:50

2.Ali Sükan 01:19:14

3.Kemal Avcı 01:19:15

Master 2 (45+ yaş)

1.Cüneyt Göçer 01:20:30.224

2.Ali Şekerci 01:20:30.303

3.Ersan Karayeğen 01:20:30.681

H.İ.B. (25-34 yaş kategorisi)

1.Emrah Gülersoy 01:23:39.654

2.Mustafa Cevdet 01:23:39.913

3.Semih Olkaç 01:38:39.820

H.İ.B. (35-44 yaş kategorisi)

1.Ersan Serinyürek 01:23:37

2.Celal Gülersoy 01:23:38

3.Mehmet Öngün 01:23:40

H.İ.B. (45 + yaş kategorisi)

1.Bilal Bitirim 01:23:41

2.Eşref Onbaşıoğlu 01:23:51

3.Mustafa Dağkıranlar 01:48:19