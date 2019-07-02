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Pedallar İskele’de Benon için döndü

23. Benon Dervişler İskele Bisiklet Yol Yarışı gerçekleşti

2 Temmuz 2019
Benon Dervişler İskele Bisiklet Yol Yarışı

Ahmet ÖZSOY

İskele Belediyesi tarafından festival kapsamında düzenlenen ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Benon Dervişler anısına bisiklet yol yarışı, pazar günü gerçekleşti.

Geleneksel olarak düzenlenen İskele Bisiklet Yol Yarışı’nın 1988 yılındaki organizasyonunda birincilik elde eden Benon Dervişler, 1990 yılında elim bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine yarışa ismi verildi.

İskele Festivali etkinlikleri kapsamında bu yıl 23’üncüsü gerçekleşen Benon Dervişler Bisiklet Yol Yarışı, 8 ayrı kategori yanında, ayrıca “Herkes İçin Bisiklet” kategorisinde gerçekleşti.

Lisanssız sporculara açılan “Herkes İçin Bisiklet” kategorisinde sporcular 53 kilometre pedal çevirdi. Pazar günü gerçekleşen yarışma saat 16.30’da start aldı. Büyükler ve gençlerin startı ile sporcular 92 kilometrelik parkurda yarıştı.

İkinci start Master 1 ve Master 2 kategorilerine verildi. Daha sonra ise Yıldız A ve Kadınlar start aldı. Master 1-2, Yıldız A ve Kadınlar 53 kilometrelik parkurda yarıştılar.

Son start ise Yıldız B ve yıldız kızlar yarışa başladı. Bu kategorideki sporcular 22,5 kilometrelik parkurda mücadele verdiler.

 

  1. Benon Dervişler İskele Yol Yarışı’nda alınan dereceler şöyle:

Yıldız B (13-14 yaş)

1.Hasan Hoca                                     43:22:664

2.Emre Kaplan                                   45:16:008

3.Ahmet Arlı                                       45:34:243

 

Yıldız A (15-16 yaş)

1.Çağın Tosun                                    01:20:30

2.Yıldıray Pekmez                             01:20:43

3.Doğan Yılmaz                                  01:30:45

 

Genç Erkek (17-18 yaş)

1.Şevket Hançerli                             02:23:43

2.Erdoğan Hammaloğlu                 02:23:48

3.Altan Yavuz                                     02:23:51

 

Büyük Erkek (19-34 yaş)

1.Soner Akbaş                                   02:19:43.762

2.İzzet Şahin İçen                             02:19:43.804

3.İsmet Pire                                        02:23:34.907

 

Kadınlar

1.Sevim Yıldız                                     01:36:16

2.Yağmur Aydındağ                         01:39:18

 

Master 1 (35-44 yaş)

1.Mehmet Sevinç                            01:17:50

2.Ali Sükan                                          01:19:14

3.Kemal Avcı                                      01:19:15

 

Master 2 (45+ yaş)

1.Cüneyt Göçer                                01:20:30.224

2.Ali Şekerci                                        01:20:30.303

3.Ersan Karayeğen                           01:20:30.681

 

H.İ.B. (25-34 yaş kategorisi)

1.Emrah Gülersoy                            01:23:39.654

2.Mustafa Cevdet                            01:23:39.913

3.Semih Olkaç                                    01:38:39.820

 

H.İ.B. (35-44 yaş kategorisi)

1.Ersan Serinyürek                          01:23:37

2.Celal Gülersoy                               01:23:38

3.Mehmet Öngün                            01:23:40

 

H.İ.B. (45 + yaş kategorisi)

1.Bilal Bitirim                                      01:23:41

2.Eşref Onbaşıoğlu                          01:23:51

3.Mustafa Dağkıranlar                    01:48:19Benon Dervişler İskele Bisiklet Yol Yarışı

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