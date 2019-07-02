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Mutluyaka-Mormenekşe yolunda ölümlü çarpışma

2 Temmuz 2019

Mutluyaka-Mormenekşe yolunda saat 00:30 sıralarında meydana gelen trafik çarpışmasında 26 yaşındaki Önder Gülkan yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre; akşam saat 00:30 civarında Mutluyaka –  Mormenekşe Anayolu üzerinde, Mormenekşe’de sakin Önder Gülkan (E-26) yönetimindeki FE 096 plakalı salon araç ile  seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan yoldan çıkarak önce tarla kenarında bulunan kaya parçasına çarpıp iki takla attıktan sonra önü, doğu istikametine doğru bakar şekilde durdu.

Çarpışma sonucu, araç sürücü 26 yaşındaki Önder Gülkan olay mahallinde yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam etmektedir.

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