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Facebook, Zoom’a rakip oldu

Aynı anda 50 kullanıcı görüntülü konuşabilecek

26 Nisan 2020
facebook rooms

Facebook’un yeni duyurduğu Messenger Rooms özelliğiyle aynı anda 50 kullanıcıya kadar görüntülü sohbet yapmak mümkün olacak.

Salgınla birlikte dünya çapında başlayan tecrit süreci Zoom görüntülü sohbet uygulamasının popülerliğini arttırınca Facebook da harekete geçti.

Facebook’un yeni duyurduğu Messenger Rooms özelliğiyle aynı anda 50 kullanıcıya kadar görüntülü sohbet yapmak mümkün olacak.

Messenger Rooms özelliğini Facebook hesabı ya da Messenger uygulamasına sahip olmayanlar da kullanabilecek.

Sohbet linklerini oluşturan kişiler bu linkleri haber kaynaklarında, üye oldukları gruplarda ve etkinlik sayfalarında paylaşabilecek.

Linkleri oluşturan kişiler kimlerin bu sohbetlere katılabileceğini belirleyebilecek ve sohbete daha fazla kişinin katılmasını istemedikleri takdirde katılımı kapatabilecek.

Messenger Rooms sohbetlerinde zaman sınırlaması olmayacak.

Facebook, gelecek günlerde kullanıcıların Instagram, WhatsApp ve Portal üzerinden de Messenger Rooms sohbetleri oluşturabilmeleri ve bu sohbetlere katılabilmeleri için yeni özellikler sunacak.

Güvenlik ve gizliliğine dair eleştirilerin hedefi olan Zoom, geçtiğimiz günlerde bir güncelleme duyurmuş ve yeni sürümüne daha karmaşık bir şifreleme eklemişti.

 

Independent Türkçe, Reuters



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