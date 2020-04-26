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Çin Mars görevinin adını duyurdu: Göksel Hakikati Arayış

26 Nisan 2020
çin mars

 

Çin uzay ajansı ilk Mars görevinin ismini cuma günü duyurdu ve görevin birkaç ay içinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Ülkenin “Tianwen” ismi verilen gezegen keşif programının duyurulmasının ardından Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) cuma günü yaptığı açıklamada ilk göreve “Tianwen 1” adını verdiğini duyurdu. “Göksel hakikat arayışı” anlamına gelen Tianwen’in Çin’in önemli şairlerinden Qu Yuan’ın eserinden alındığı aktarıldı.

Çin, Mars’a inecek uzay aracına yönelik ilk testi geçen yıl kasımda gerçekleştirmişti. Çin’in Kızıl Gezegen’e insansız keşif görevi gerçekleştirecek ülkeler arasında yer aldığı aktarıldı.

Şu ana kadar sadece ABD ve eski Sovyetler Birliği Mars’a uzay aracı göndermişti fakat Avrupa Uzay Ajansı ve Hindistan da gezegenin yörüngesine girecek uzay araçlarını başarılı biçimde göndermişti.

CNSA’nın aktardığına göre, araştırmada Mars’ın toprak özellikleri, jeolojik yapısı, çevre ve atmosferi incelenecek.

Araştırmada bir uydunun, gezegenin yüzeyine inecek bir aracın, güneş panelleri ve 13 bilimsel alet taşıyan 6 tekerlekli yüzey aracının yer aldığı aktarıldı.

Kuruluş, 200 kilogramlık makinenin yaklaşık üç ay boyunca çalıştıktan sonra araştırmanın Mars’a Temmuz 2021’den önce inmesinin planlandığını belirtti.

Çin geçen yıl Çinghay’daki Qaidam Basin’deki Mars simülasyon üssünü açtığını duyuruştu. Çin’in batısında bulunan Qaidam Basin çok kurak bir bölge ve dünyada Mars yüzeyine en çok benzeyen alan olarak tanımlanıyor.

CNN’in haberinde, ABD’nin Ay’a ilk insanı gönderdiği sırada Çin’in uzay yarışını 1970’lere kadar arkadan takip ettiği aktarıldı.

Fakat onlarca yıldır Çin’in uzay araştırmalarına ve eğitimine milyarlarca dolar ayırdığı belirtildi. Mars görevine ek olarak, aktif biçimde Ay araştırmalarına da eğildiği belirtildi.

Chang’e-4 Ay araştırmasının geçen yıl Ay’ın en uzak kısmına başarıyla inmesi Çin’in uzay programı açısından büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Ay’a gerçekleştirilecek insanlı programının da ilk planları üzerinde çalışıldığı ifade edildi. Eğer başarılı olursa Çin, ABD’nin ardından Ay’a insan gönderen ikinci ülke olacak.

Independent Türkçe, CNN



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