Kıbrıs

DAÜ-SEN, DAÜ’nün mali durumu hakkında bilgilendirme istedi

26 Nisan 2020
DAÜ-SEN

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), öğrenci sayısında bir kaç yıldır azalma ve  pandeminin getirdiği sorunlar nedeniyle  Doğu  Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) eylül ayından itibaren maddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını ileri sürerek, üniversitenin mali durumuyla ilgili bilgilendirme talep etti.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, “Eylülden itibaren bizleri harç ödemekte zorlanan öğrenciler, öğrenci sayısının azalması ve geçmişten gelen bütçe açığı beklemektedir. Başta Senatomuz ve Üniversite Yönetim Kurulu olmak üzere tüm çalışanlarımızın reel durumu ayrıntılarıyla bilmesi çok önemlidir. Ne yazık ki çok ciddi bir bilgi kirliliğiyle karşı karşıyayız” denildi.

Açıklamada, kasada bugünkü maaşları karşılayacak para olmasını speküle ederek eylül ayından sonra karşı karşıya kalınacak sorunları görmezden gelen çok sayıda unsur olduğu ifade edierek, “Tüm bu noktada Rektörlüğün ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun mali durumu tüm çalışanlarla paylaşmasını beklerken tam tersi bir tutum gözlemliyoruz. Sendikamızın bu yöndeki taleplerinin olumsuz yanıt aldığını görmekteyiz. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.”denildi.

DAÜ-SEN  Vakıf Yöneticiler Kurulu ile Rektörlük’ten DAÜ’nün kasasında ne kadar para bulunduğu, aylık ve yıllık maaş, ücret ve cari harcamaların ne olduğu, 2020  ve 2021bütçesindeki açıkların ne kadar olacağı konularında sendika ve çalışanları bilgilendirmesini talep etti.



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