Lefkosa’da apartmanın üst katından 9 metre yüksekten düşen Abdulrahman Mohamed Musa ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın olayla ilgili açıklaması şöyle:

25.04.2002 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Abdulrahman Mohamed MUSA (E-22), Fuat Mustafa Sokak üzerinde bulunan kalmakta olduğu apartmanın en üst katından kendi dairesinin balkonuna girmek istediği esnada dengesini kaybederek yaklaşık dokuz metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Yakındoğu Üniversitesi Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.