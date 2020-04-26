Kanye West nihayet adını milyarderler listesine yazdırdı

Forbes dergisi, rapçi Kanye West’in, büyük ölçüde Adidas’la birlikte geliştirdiği, ismini taşıyan basketbol ayakkabıları sayesinde artık bir milyarder olduğunu belirtti.

AFP’nin haberine göre müzisyenin an itibarıyla 1 milyar doların üzerinde servet sahibi insanlar sıralamasına girdiğini duyuran dergi, Kim Kardashian’ın eşinin yaklaşık mal varlığını 1,3 milyar dolar ((yaklaşık 9 milyar 70 milyon TL) olarak belirledi.

Chicago doğumlu 42 yaşındaki rapçinin Yeezy model ayakkabılarının bir çifti ABD’de ve diğer ülkelerde 200 doların (yaklaşık bin 400 TL) üzerinde bir fiyattan satıyor.

West yıllarca Nike’la sözleşmeli kaldı ama 2013’te sözleşmeyi feshedip isim haklarını Adidas’a kiraladı. Yeni ortaklığın ilk ayakkabısı 2015’te satışa çıktı.

Forbes, West’in mega-zenginler listesine girmek için dergiye yıllardır baskı yaptığını fakat isteklerinin yeterli kanıt gösterilmediği için reddedildiğini açıkladı.

Dergi esprili şekilde yıllar boyunca West’e, kendi tabirleriyle “Trump kuralı” dedikleri şeyi uyguladıklarını söyledi; “sonradan başkan olacak iş adamının söylediği sayılar her neyse, bunu üçe bölüp hesaba buradan başlamak.”

Dergi, West’in varlığının geri kalanının büyük ölçüde sahip olduğu gayrimenkulden geldiğini söyledi.

West, geçen sene listeye giren Jay-Z’den sonra Forbes listesine dahil edilen ikinci Amerikalı rapçi.