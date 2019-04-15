Facebook Messenger İçin Karanlık Mod Resmen Yayınlandı

Şu ana kadar kullanıcıların keşfetmesi gereken gizli bir özellik olarak yer alan karanlık mod, artık tüm Facebook Messenger kullanıcılarının hizmetine sunuldu.

Mart ayında keşfedilen bir sürpriz yumurtada Facebook’un resmi mesajlaşma uygulaması olan Messenger’a gizli bir karanlık mod entegre ettiğini keşfetmiştik. O günden bu yana karanlık mod yalnızca bu sürpriz yumurtayı etkinleştiren kullanıcılar tarafından kullanılabiliyordu. Bugüne geldiğimizde ise karanlık mod, tüm kullanıcıların erişimine açılmış durumda.

Messenger uygulamasını açtığınızda sol üstte bulunan profil fotoğrafına dokunduğunuzda karanlık mod seçeneğinin karşınızda olduğunu göreceksiniz. Ancak güncelleme tüm kullanıcılara aynı anda yayınlanmadığından karanlık mod seçeneğini hemen göremeyebilirsiniz. Yine de karanlık modu ‘eski usül’ etkinleştirebilirsiniz.

Messenger’da herhangi bir bireysel ya da grup sohbetini açın. Bir hilal emojisi gönderin. Hilal yağmuru animasyonundan hemen sonra gizli ayarı keşfettiğinize dair bir uyarı alacaksınız. Artık ayarlar menüsünde karanlık modu etkinleştirip devre dışı bırakma seçeneğini görüntüleyebilirsiniz. Karanlık modu etkinleştirdiğinizde Messenger arayüzü aşağıdaki gibi olacak.