Birleşik Krallık, Facebook ve Instagram’da ‘Beğeni’ Butonunu Kaldırıyor

Birleşik Krallık, sosyal medya sitelerinden beğenme tuşunu kaldırmayı planlıyor. Kararın arkasında ise çocukların ve gençlerin gizliliğini koruma amacı bulunuyor.

Sosyal medya platformları, insanların kişisel bilgilerini içeriyor. Bu bilgiler arasında insanların yaşadıkları yerler, kişisel fotoğrafları, doğum tarihleri, yaşadıkları yer gibi bilgiler yer alıyor.

Gençlerin ve çocukların daha çok beğeni almak amacıyla gizliliklerini arka plana attıklarını düşünen Birleşik Krallık yetkilileri, gençlerin gizliliklerine gereken önemi vermelerini sağlamak amacıyla beğeni tuşlarını kaldırtmayı amaçlıyor. Facebook ve Instagram’ın beğenme tuşları özellikle hedef tahtasında olsa da Twitter ve Snapchat gibi uygulamalar da bu karardan etkilenecek.

Bu karar teklifi, Birleşik Krallık’ın veri koruma işlerinden sorumlu olan Bilgi Komisyon Ofisi (ICO) tarafından hazırlanan yeni teklife dahil edildi.

Yeni uygulama koduna göre firmalar, çocukların erişmesi muhtemel olan uygulamaları hedef alıyor. Kodda “dürtme teknikleri” olarak adlandırılan yöntemin, gençleri önlem almadan sosyal medyada gizliliklerini ihmal etmeye yönlendirdiği söyleniyor. Bu da gençlerin ve çocukların bilgilerinin herkese açık hale gelmesi haline geliyor. Örneğin Instagram’da bir genç, ne kadar çok beğeni aldığını göstermek için özel fotoğraflarını herkese açık hale getirip mahremiyetinden vazgeçebiliyor.

ICO toplamda 16 yeni standart teklif etti. Bu teklif; uygulamalar, bağlantılı oyuncaklar, sosyal medya platformları, çevrimiçi oyunlar, eğitim siteleri ve yayın servislerinin karşılaması gereken şartları içeriyor.

Bu önlemler arasında standart güvenlik modu olarak “yüksek gizlilik” seçeneğinin seçili olması, sadece minimum seviyede bilgi toplanıp depolanması, coğrafi yer bildirim sistemlerinin standart olarak kapalı olması yer alıyor. Facebook, Instagram, Twitter ve Snapchat başta olmak üzere pek çok sosyal medya ağı ve sosyal medya uygulamasından bu kodlara uyması istenecek.

ICO’dan Elizabeth Denham, “Bu bağlantılı jenerasyon. İnternet ve bütün harikaları günlük yaşamlarıyla bağlantılı” ifadesini kullanıyor ve ekliyor; “Çocuklarımızın bunu kullanmasını engelleyemezdik, ama hak ettikleri korunmayı sunmalarını talep edebiliriz. Bu kod bunu yapıyor.”

Denham, bunun çevrimiçi zararları engellemek konusunda çözümün bir parçası olduğunu söylüyor.

ICO’nun teklifini olumlu karşılayan NSPCC, sosyal ağların “çocukların gizliliğini korumayı öncelik haline getirmekte sürekli olarak başarısız olduklarını ve bu durumun trajik sonuçları olduğunu” belirtiyor.