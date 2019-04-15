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Son Windows 10 Güncelleştirmesi, Kullanıcıları Hayal Kırıklığına Uğrattı

15 Nisan 2019
Microsoft’un Windows 10 için düzenli olarak getirdiği güncelleştirmelerden sonuncusu, kullanıcıların bilgisayarlarında donma ve performans kaybına yol açtı.

Microsoft’un 9 Nisan tarihinde kullanıcılarına sunmuş olduğu son güncelleştirme paketi, önemli sorunlarla birlikte geldi. Bazı kullanıcılar, bilgisayarlarının çok yavaş açıldıklarını belirtirken kimileri ise donmalar yaşadıklarını bazen bu donmaların bilgisayarlarını yeniden açmalarına sebep olduklarını belirttiler.

Kısa süre içerisinde sorunun kaynağı bulundu. Pek çok kullanıcının bilgisayarlarında bulunan AVG ve Avast gibi antivirüs programlarından dolayı kaynaklanan bir çakışmanın, bu soruna neden olduğu belirlendi. Microsoft ilk adımı, Sophos isimli antivirüs programının kullanıldığı bilgisayarlarda bu güncellemelerin yüklenmesini engelleyerek attı. Avira isimli antivirüs programı yetkilileri ise Windows 10 ve Windows 7 kullanıcılarını güncellemeler sonrasında yavaşlama sorunlarına neden olabileceği konusunda uyardı.

Kullanıcılar cephesinden gelen tepkilerin sonucunda Microsoft’un düzgün çalışan özellikleri bozduğu düşünülse bile, aslında bu sorunun temel sebebi antivirüs programları ile Microsoft’un özelliklerinin çakışmasıdır. Eğer siz de 9 Nisan’dan öncesine göre donma ve performans kayıpları yaşıyorsanız, üçüncü bir şirketten alınmış olan antivirüs programını sorunlar ortadan kalkana kadar kaldırabilirsiniz. Microsoft’un kendi antivirüs programı, zaten bilgisayarlarınızda hali hazırda bulunur. Genel bir kanı olarak fazla güvensiz gibi görünse bile, Microsoft’un antivirüs programı da kullanıcılar için yeterlidir. Dikkat edilmesi gereken nokta ise daima kullanılan web sitelerinin ne kadar güvenli olduklarıdır.

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