Kıbrıs

Polis: Aracı Zaroğlu kullanmıyordu

15 Nisan 2019

Lefkoşa’da bugün YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun sosyal medyadan aracına polis tarafından el konulmasıyla ilgili yaptığı yayınla ilgili olarak BRT muhabirinin sorusu üzerine Polis Basın Subaylığı tarafından açıklama geldi.

Polis yaptığı açıklamada, aracı olay anında Zaroğlu’nun kullanmadığını, aracı kullan şahsın, aracın kimin adına
kiralandığına dair polise herhangi bir belge ibraz edemediğinden dolayı trafikten men edildiğini belirtti.

Polis Basın Subayı’nın BRT muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklama şöyle;

“Bugün Yakın Doğu Bulvarı üzerinde trafik ekipleri genel trafik kontrolü yaptığı sırada, bahse konu aracı kontrol etmek için durdurdu.

Söz konusu kiralık aracı kullanan şahıs, aracın kimin adına kiralandığıyla ilgili herhangi bir belge ibraz edememesi üzerine, polis aracı trafikten men etti. İlgili kiralık araç şirketiyle temasa geçilerek aracın kimin adına kiralandığı yönünde bilgi ve belge istendi. Bu süre zarfında Sayın Milletvekili Bertan Zaroğlu, olay yerine geldi. Daha sonra aracın YDP Milletvekili Zaroğlu adına kiralandığının tespit edilmesi üzerine araç Sayın Vekile teslim edildi.

Polislerin kontrol yaptığı sırada aracı kullanan sürücü ise, sözleşmede adı olmaması üzerine “Üçüncü şahıs sigorta kapsamı dışında motorlu araç kullanma” suçundan rapor edilmiştir.”

(BRT)

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