İnsan dokusu ve damarlar var: 3 boyutlu yazıcıda ilk kez ‘aslına en yakın’ kalp üretildi

Tel Aviv Üniversitesi’nden bilim insanları bir hastaya ait hücreleri ve biyolojik materyali kullanarak üç boyutlu yazıcıda kalp üretti.Projeye başkanlık eden Profesör Tal Dvir, “Dünyada ilk kez bütün bir kalp hücreleri, kan damarları, odacıkları ve karıncıklarıyla birlikte bir bütün olarak başarılı bir şekilde tasarlandı ve üretildi” dedi.

Daha önce üç boyutlu yazıcıyla silikon bir kalp yapıldığını hatırlatan Dvir, “Ancak onda hücreler ve kan damarları yoktu” diye konuştu.

Şimdiye kadar sadece basit dokular kullanarak organ üretilebiliyordu, bunlarda da kan damarları yer almıyordu.

TAVŞAN KALBİ KADAR

Kalp, bir tavşanın kalbinin büyüklüğünde ancak uzmanlar aynı teknolojiyi kullanarak daha büyük olan insan kalbinin de üretilebileceğini belirtiyor.

Yine de bilim insanları, üç boyutlu yazıcıyla üretilen kalbin tam anlamıyla fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için aşılması gereken zorluklar bulunduğunu ifade ediyor.

ÖNCE GERÇEK KALP GİBİ ÇALIŞACAK, SONRA HAYVANLARA NAKLEDİLECEKTal Dvir’in açıklamasına göre, üç boyutlu yazıcı ürünü kalplerin, gerçek bir kalp gibi çalışması sağlandıktan sonra hayvanlara nakledilerek test edilmesi planlanıyor.

Dvir, “Belki 10 yıl içinde dünyadaki pek çok hastanede organ yazıcıları olacak ve bu tarz prosedürler bir rutin haline gelecek” öngörüsünde bulundu. Ancak Dvir, başlangıçta kalpten daha az karmaşık olan başka bir organın tercih edileceğini düşündüğünü söyledi.

Kalp hastalıkları, dünya çapında en çok ölüme yol açan nedenlerin başında geliyor. Örneğin İsrail’de 2013 yılında yaşanan ölüm vakalarının yüzde 16’sı kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklandı.