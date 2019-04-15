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Porno koleksiyonunu çöpe atan ailesine dava açtı

15 Nisan 2019

ABD’nin Indiana eyaletinde 40 yaşındaki bir adam, porno DVD ve dergi koleksiyonunu çöpe atan ailesine dava açtı. Tam 12 kolilik koleksiyonun 29 bin dolar değerinde olduğunu söyleyen adam ailesinden bunun üç katı tazminat istiyor.

Michigan’da açılan davada adı sadece ‘Charlie’ olarak açıklanan adam, ‘nadir bulunan yapımlardan oluştuğu’ söylenen porno koleksiyonunu atan ailesinden şikâyetçi oldu.Yasalar gereği adı açıklanmayan adam, Ekim 2016’da boşandıktan sonra ailesinin yanına taşındı. Ailesi, oğullarından kira ödemek yerine ev işlerine yardımcı olmasını istedi ancak 10 ay sonra huzursuzluk başlayınca adam başka bir eve taşındı.

Ailesi daha sonra adamın eşyasını oğlunun adresine gönderdi. Ancak 12 koli tutan porno koleksiyonunun eksik olduğunu fark eden adam bunu sorunca aile çöpe attıklarını kabul etti.

Bunun üzerine adam federal mahkemeye dava açtı. Koleksiyonunun 29 bin dolar değerinde olduğunu öne süren adam, ailesinden bunun üç katı kadar; yani 87 bin dolar tazminat istedi.

YAZIŞMALAR DOSYADA: SANA İYİLİK YAPTIMMahkeme kayıtlarında babayla oğlu arasındaki e-postalar da yer aldı.

Bu yazışmalarda, oğlu babasına “Özel eşyalarımdan rahatsız olduysan bunu o zaman söylemeliydin. Başka bir yere giderdim. Ama sesini çıkarmamayı seçtin ve kindarca hareket ettin” diyor.

Baba ise oğlunun iyiliği için koleksiyonu çöpe attığını savunuyor ve “İnanıp inanmamakta serbestsin. Ama pornolarını senin akıl ve duygusal sağlığın için attım. Farkında değilsin ama sana büyük bir iyilik yaptım. Odanda kokain bulsaydım da aynısı yapardım. Umarım bir gün beni anlarsın” ifadelerini kullanıyor.

Babasının ifadesine göre ‘Charlie’, lisede ve üniversitede diğer öğrencilere porno yayınlar sattığı için okuldan uzaklaştırılmış.

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