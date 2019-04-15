Paris’teki tarihi Notre-Dame Katedrali’nde yangın

Fransa’nın başkenti Paris’in en ünlü tarihi yapılarından Notre-Dame Katedrali’nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, hızla yayılan alevleri kontrol altına almakta zorlanıyor. Yangının nedeni bilinmiyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde katedralin çatısından siyah dumanlar ve alevlerin yükseldiği görüldü.

Katedralin çatısı ve kulesi çöktü.

Yangının nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, itfaiye yetkilileri restorasyon (yenileme) çalışmalarının yangını başlattından şüpheleniyor.

Katedral Sözcüsü:Geriye bir şey kalmayacak

Katedrali’den bir sözcü, tarihi yapının tamamının “yanıyor” olduğunu söyledi.

Sözcü, “Geriye hiçbir şey kalmayacak” dedi.

Macron konuşmasını iptal etti

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, güvenlik ekipleri katedralin çevresini boşalttı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Ülkemin her vatandaşı gibi bu akşam bir parçamızın yandığını gördüğüm için üzgünüm” dedi.

Macron, yangın nedeniyle televizyonlardan halka sesleneceği, Sarı Yelekliler protestolarına son vermeye yönelik bazı önlemleri açıklayacağı konuşmayı iptal etti.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, itfaiye ekiplerinin katedraldeki “korkunç yangın”a müdahalesi sürerken, bölgedekilere güvenlik bariyerlerini geçmemeleri uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz yıl Fransız Katolik Kilisesi, parçalanmaya başladığı gerekçesiyle Gotik mimarisiyle ünlü katedral için kaynak oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Paris’in en ünlü tarihi eserlerinden Notre Dame Katedrali, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

12. yüzyılda yapılan katedral, Victor Hugo’nun başyapıtı “Notre-Dame’ın Kamburu” romanı ve romandan uyarlanan müzikale de ilham olmuştu.

Ancak tarihi yapının duvarlarındaki çatlakların giderek belirginleşmesi ve bazı kısımlarının dökülmeye başlaması sonrası restorasyon çalışmaları başlatılmış, restore edilen kısmında bulunan bronz heykeller kaldırılmıştı.