Eyfel kulesi tahliye edildi

Paris’te bulunan Eyfel Kulesi, bir kişinin tırmanmaya çalışması sonucunda tahliye edildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kuleye tırmanan kişi ile inmesi için anlaşmaya çalışıyor.

Yerel medyanın geçtiği haberlere göre, Eyfel’e tırmanan kişi fark edildiğinde kulenin 149 metre yüksekliğindeki ikinci katındaydı.

BREAKING TWEET: The Eiffel Tower has been evacuated after a man was seen climbing the tower. The authorities have advised people to postpone their visits until further notice.

