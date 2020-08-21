Erhürman: Sporda açılım için liderlik lazım

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk sporunun dünyaya açılımında devlet politikası ve koordinasyon gerektiğine dikkati çekti. Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının sporda açılım için de liderlik yapabilecek konumda olduğunu belirtti.

Tufan Erhürman beraberindeki heyetle birlikte Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nü ziyaret etti. Mağusa Türk Gücü’nün efsane futbolcularından Nail Demir’in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek konuşmasına başlayan Erhürman, şampiyon takımı bir kez daha kutladı, yeni sezonda başarılar diledi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI SPOR KONUSUNDA FARKLI BİR NOKTAYA GELMELİ”

Spor kulüplerinin gençler konusunda adeta devletin görevini yerine getirdiğini söyleyen Erhürman, bunun çok değerli bir hizmet olduğunu vurguladı. Seçimin ardından Cumhurbaşkanlığı makamının spor konusunda çok daha farklı bir noktaya gelmesi gerektiğini kaydeden ana muhalefet CTP lideri Erhürman, canla başla çalışan spor kulübü yönetimleriyle ve federasyonlarla koordinasyonun önemine işaret etti.

“DEVLETİN İÇERİDE VE DIŞARIDA BİR SPOR POLİTİKASI OLMALI”

Altyapılarda mücadele eden çocuklara ve gençlere gelecek ile ilgili bir vizyon koymakta güçlük çekildiğini söyleyen Erhürman, sporda önümüzün sürekli tıkandığını ve uluslararası alanda mücadele etme konusunda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımızı anımsattı. Sporla ilgili konuların bir koordinasyon içinde yürütülmesi ve sporumuzun dışarıya açılması için doğru yollar belirlenip ve o yollardan gidilmesi gerektiğini söyleyen Erhürman, “Spor hukukunu bilen kişilerden oluşacak bir ekip ile sporumuzu uluslararası alana nasıl taşıyacağımız yönünde çalışmalar yapılmalı ve ortak akıl oluşturulmalı. Devletin içeride ve dışarıda bir spor politikası olmalı. Sporumuzda her branş için ödül ve teşvik düzenlemelerine gitmeli, uluslararası müsabakalara daha kolay katılım gösterilebilecek branşlara öncelik vermeliyiz” dedi.