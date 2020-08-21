Ekonomi

Erdoğan’ın ‘müjdesinin’ ardından dolar ve euro’da artış

21 Ağustos 2020
Dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve uluslararası kamuoyunda merakla beklenen müjdesini açıkladı. Erdoğan’ın Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurmasıyla birlikte dolar/TL ve euro/TL’de kar satışları geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çarşamba günü duyurduğu ‘müjde’ açıklaması geldi. Erdoğan, Karadeniz’de 320 milyar metrküp doğal gaz rezervi bulunduğunu açıklamasıyla birlikte haberi çarşamba gününden satın alan piyasalarda satış hareketi gözlemlendi.
Dolar/TL 7.22’den 7.32’ye; euro/TL ise 8.50’den 8.62 düzeyine yükseldi. Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi de benzer bir hareketle alıcı seyreden günde yönünü eksiye çevirdi ve 1.136 puandan 1.110 puanın altına geriledi.
Dün Merkez Bankası’nın faizleri değiştirmemesi kararıyla 7.35’lerin üzerini gördükten sonra kademeli olarak düşüşe geçen dolar/TL kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merakla beklenen müjdeyi açıklamasıyla birlikte kar satışlarıyla karşılaştı. Çarşamba günü gelen ‘müjde’ açıklaması sonrası uluslararası medyada çıkan haberler sonrası dolar/TL ve euro/TL’de düşüşler yaşanmıştı.


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