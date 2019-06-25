Ekspres yargı ibretlik ceza

Güney Kıbrıs’ta 2’si çocuk 7 kişiyi öldüren Rum Milli Muhafız Ordusu Subayı seri katil Nikos Metaksas 7 kez müebbet hapse mahkum edildi

Güney Kıbrıs’ta 5 kadın ve 2 çocuğu öldüren seri katil Nikos Metaxas’a toplamda 7 kez müebbet hapis cezası verildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 35 yaşındaki eski RMMO subayı ile ilgili kararını dün açıkladı.

Filipinler, Nepal ve Romanya kökenli kadınlarla, bu kadınlardan ikisinin 6 ve 8 yaşındaki kızları olmak üzere toplam 7 kişiyi katleden Metaxas, dün sabah ağır güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Timsah gözyaşları

Metaxas, mahkemede gözyaşları içinde suçunu itiraf ederken, “İğrenç suçlar işledim. Bunları neden ve nasıl yaptığıma dair kafamda açık yanıtlar yok.” dedi. Rum haber kaynakları Metaxas’ın katlettiği 7 kişinin ailesinden af dilediğini aktardı.

Kıbrıs’ın kayıtlara geçmiş ilk seri katili kabul edilen Metaksas, taamüden adam öldürme suçuyla itham edildi. Mahkemede her kurban için ömür boyu hapis olmak üzere 7 kez müebbet hapsi istenen Metaksas’ın aleyhinde açılan dosyalar arasında adam kaçırma, soruşturmaya müdahale etme ve delilleri yok etme suçlamaları da yer aldı.

Kısa sürede karar

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, itirafı ve savcının talebini göz önünde bulundurarak kısa sürede davaya ilişkin hükmünü açıkladı. Seri katil Metaksas, her bir kurbanı için 1 kez toplamda 7 kez müebbet hapse mahkum edildi.

25 ayda 7 kurban

Katil kurbanlarını Güney’de çalışmakta olan yabancı hizmetlilerden seçmiş ve cinayetleri 2016 Eylül ile 2018 Ağustos arasında işlemişti.

Olayın ortaya çıkmasından sonra “kadınların yabancı kökenli olmasından dolayı kaybolmalarıyla ilgilenmediği, ölümlerde ihmali bulunduğu” ileri sürülen ve istifa çağrılarına direnen Rum Polis Genel Müdürü görevden alınmış, ayrıca Adalet Bakanı da “olayda sorumluluğu bulunmadığını” açıklamasına rağmen, istifa etmek zorunda kalmıştı.