Ağaçları katlettiler

Girne’de evlerinin hemen yanındaki yeşil alana yapılan kanunsuz çalışmalardan rahatsız olan bölge sakinleri Havadis’e konuştu

Kardelen Göksu

Girne Edremit, Piyade Paşa Caddesi sakinleri evlerinin hemen yanında bulunan yeşil alan bölgesinde günlerdir yapılan ağaç kesimi ve yeşil alan ihlalinden duydukları rahatsızlığı Havadis’e anlattım. Bölge sakinleri geçen yıl bölgedeki zeytin ve çam ağaçlarının kesildiğini, iş araçları ile bölgeye toprak ve moloz döküldüğünü söyleyerek, geçtiğimiz yıl yapılan bu çalışmaları Girne Belediyesi’nin önlediğini fakat bu yıl tekrar ihlal edilerek başlandığını söyledi. Aynı zamanda bölgede bulunan yeşil alanında ihlal edildiğini söyleyen bölge sakinleri, dere yatağının içerisine getirilen toprakla birlikte moloz atıklarının da atıldığını söyledi. Ayrıca sayısızca zeytin ve çam ağacın kesildiğini ve bölgede hala bulunan birçok ağacın zarar gördüğünü söyleyen bölge sakinleri, bu durumdan rahatsızlık duyduklarını ağaçlara zarar verilmemesi gerektiğini söyledi.

Bölgedeki derenin kapanacağından endişelenen bölge sakinleri, “kışları yağan yağmurlar yeşil alanın içerisinde bulunan derede yön buluyor. Fakat şuan getirilmeye devam eden moloz ve toprak atıkları zamanla derenin üzerini kapatacakmış gibi duruyor. Eğer bu dere kapanırsa evlerimizin sular altında kalma tehlikesi olacak.” diyerek konuştu.