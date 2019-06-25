Şebeke bağlantısı mercek altında

Evinde ruhsatsız tabanca ve mermilerle yakalanan polis memuru Ziya Düşünmez ile silah ve mermileri sipariş eden Levent Erdem 8’er gün daha tutuklu kalacak

Evrim KAMALI

Doğanköy’deki evinde, meslektaşları tarafından yapılan aramada ruhsatsız silah ve mermilerin yanı sıra tarihi eser ve uyuşturucu bulunan polis memuru Ziya Düşünmez ile suç ortağı Levent Erdem 8 gün daha tutuklu kalacak.

Tutukluluk süreleri dolan Ziya Düşünmez ile Levent Erdem dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Eve yapılan baskın sırasında orada olduğu için tutuklanan Özgür Yıldız ise suçla bağlantısı bulunmadığı için serbest bırakıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis, Ziya Düşünmezin evinde yapılan aramada, 1 adet Sig Sauer marka 9 mm çapında tabanca, 1 adet Glock Austria marka tabanca ve 1 adet Beretta marka 7.65 mm çapında tabanca, 18 adet 9 mm çapında canlı mermi, 12 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara, 25 adet eski eser olduğuna inanılan madeni para, Hint Keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara izmariti, 7 adet 9 mm çapında kuru sıkı mermi, 4 adet eski eser olduğuna inanılan madeni para, Golden King DPR model kameralı elektronik metal detektörü ve Ziya Düşünmaz’e ait JE 957 plakalı aracın bagaj kısmında ise eski eser aramak için kullanıldığına inanılan 4 adet metal çubuk ve bir adet mikro kamera bulunarak emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Meseleyle ilgili olarak, Ziya Düşünmez’den yapılan soruşturmada, tasarrufunda bulunan tabanca ve mermileri Nisan ayı içinde, Levent Erdem’in, istemi üzerine ithal ettiği tespit edildiğini ve her 2 zanlının da tutuklandığını dile getiren polis, Erdem’in evinde yapılan aramada kanunsuz bir şey bulunmadığını ancak zanlı Düşünmez ile konuşmak için kullandığı cep telefonunu hattını kırdığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi yargıcı meltem Dündar da, meseleyle ilgili tahkikatın salimen sürdürülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlılar aleyhine 8’er gün tutukluluk emri verdi.