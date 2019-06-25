Mahkeme sorgu için 3 gün tutukluluk verdi

Polis son dönemde ülkede izinsiz kalanlar üzerindeki denetimlerini artırdı. Lefkoşa’da önceki yapılan denetimde ülkede izinsiz oldukları tespit edilen 3 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

KKTC’de izinsiz kaldığı tespit edilen Le Thi Phuong, Jasim Uddin ve Âmin İslam isimli üç kişi tutuklanarak, dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, Lefkoşa genelinde önceki gün yapılan kontrolde zanlıların KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edilip, suçüstü tutuklandığını belirtti.

Zübeyde Sennaroğlu, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başladığını belirterek, zanlıların KKTC’de hangi maksatla bulunduğunun henüz tespit edilemediğini mahkemeye aktardı.

Soruşturma kapsamında halen alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Sennaroğlu, zanlıların üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.