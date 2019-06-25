“Maraş’ın envanteri var”

Saptama ve Değerlendirme Tazmin Komisyonu (SDT) eski Başkan Yardımcısı ve İskan Topraklandırma Eşdeğer Mal Yasası (İTEM) kurucularından Fevzi Çakmak, Maraş ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu:

“ÇALIŞMAYI DENKTAŞ İSTEDİ”:Çakmak: Dönemin Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın talebi üzerine Maraş’ta aylarca süren bir envanter çalışması yaptık. Çalışmayı tamamladık ve hem Denktaş Bey’e hem de devletin yetkili birimlerine teslim ettik

“DOSYA DENKTAŞ’TAYDI”: Çakmak: Maraş’taki oteller, evler, iş yerleri, lokantalar, depolar, fabrikalar ve vakıf malları dahil kayıt altına alındı. Denktaş Bey bu çalışmayı bilgi amaçlı yanında tutuyor ve katıldığı bazı toplantılarda kullanıyordu

“ENVANTER DEVLETİN ARŞİVLERİNDE”: Çakmak: Maraş’ta envanter çalışması yapılacağını duyduğumda hayretler içinde kaldım. Zaten var olan bir çalışmanın neden tekrar yapılmak istendiğini aklım almadı. İskan Dairesine ve Cumhurbaşkanlığı arşivlerine bakmadıklarını düşünüyorum

“ZAMAN KAYBI VE BOŞA MASRAF” : Çakmak: Belki de envanterin varlığını ve devlet arşivlerinde olduğunu bilmiyorlar. Araştırırlarsa özellikle üst makamların arşivlerinde bulacaklardır. Şu an yapılan çalışma zaman kaybı ve boşa masraftır

Pınar BARUT

Geçtiğimiz hafta ülke gündemine bomba gibi düşen “Maraş Türk tarafının himayesinde açılıyor” iddiası ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, “Maraş’ı açmıyoruz, sadece envanter çalışması yapıyoruz” açıklamalarının aksine, Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye’deki Anadolu Ajansı’na (AA) verdiği röportajda “Yatırımcılar projelerini hazırlasın, Maraş’ı açıyoruz” açıklaması akıl karıştırmaya devam ederken, konuya dair ilginç iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde İskan Dairesi’ne bağlı, Saptama ve Değerlendirme Tazmin Komisyonu (SDT) Başkan Yardımcılığı yapan ve İskan Topraklandırma Eşdeğer Mal Yasası (İTEM) kurucularından olan Fevzi Çakmak, Havadis’e Maraş’taki envanter çalışmasına dair şaşkınlık yaratacak açıklamalarda bulundu.

Fevzi Çakmak’ın iddiasına göre devlet arşivlerinde hali hazırda Maraş’ın bir envanter çalışması zaten var. Yenisini yapmak ise anlamsız ve zaman kaybı.

“Rauf Raif Denktaş’ın talebiyle yapıldı”

Geçmiş dönemde İçişleri Bakanlığı’na bağlı İskân Dairesi bünyesinde oluşturulan Saptama, Değerlendirme Tazmin Komisyonu’nda Başkan Yardımcısı olan ve İskân Topraklandırma Eşdeğer Mal Yasası (İTEM) kurucularından olan Fevzi Çakmak, Maraş bölgesinde yapılan envanter çalışmasını duyduğundan beri şaşkınlık içerisinde olduğunu söyleyerek, bu çalışmayı 80’li yılların sonunda yaptıklarını ve çalışmayı tamamlayarak devletin yetkili birimlerine teslim ettiklerini iddia etti.

Çakmak, “Dönemin cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın talebi üzerine Maraş’ta aylarca süren bir envanter çalışması yaptık. Tamamlanmış çalışmayı Denktaş’a sunduk” dedi.

“Çalışma için Amerika’da bulunan subay çağırıldı”

Maraş’taki mallarla ilgili istatistiki bilgi amaçlı yapılan envanter çalışması için, o sırada Amerika’da bulunan ve şimdi ismini hatırlayamadığı bir subayın da çağırıldığını iddia etti.

Çakmak, o dönem asker sivil arasındaki ilişkiyi sağlıklı yürütmek için de ayrı bir birim kurulduğunu belirterek, kurulan birimin başında da Halil Giray isimli bir görevlinin olduğunu söyledi.

Çakmak, envanter çalışmasının başına da yine Halil Giray’ın getirildiğini ve bu görevi bir fiil kendisinin yürüttüğünü öne sürdü.

“Vakıf malları da dahil her şey listelendi”

Çakmak, dönemin cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın isteği üzerine Maraş’ta yapılan envanter çalışmasının tüm Maraş’ı kapsayacak şekilde geniş bir çalışma olduğunu, vakıf malları da dahil olmak üzere çalışmanın tamamlandığını söyledi.

Çakmak, “Maraş’taki oteller, evler, iş yerleri, lokantalar, depolar, fabrikalar ve vakıf malları olmak üzere her şey tek tek kayıt altına alındı. Bu çalışmanın sonucu da Denktaş Bey’e sunuldu. Hatta Denktaş Bey bu çalışmayı bilgi amaçlı yanında tutuyor ve katıldığı bir çok toplantıda da kullanıyordu” dedi.

“Maraş’ın envanteri devlet arşivinde var”

Maraş’ta envanter çalışmayı yapılacağı ilk duyduğunda hayretler içinde kaldığını söyleyen Çakmak, zaten yapılan ve var olan bir çalışmanın neden tekrar yapılmak istendiğini anlayamadığını belirterek:

“Belki de bu çalışmanın varlığını ve devlet arşivlerinde olduğunu bilmiyorlar. Ama hem Cumhurbaşkanlığı hem de İçişleri Bakanlığı’na bağlı İskan Dairesi’nde bu çalışma mevcut. Araştırırlarsa özellikle üst makamlarda bulacaklarına inanıyorum. Şu an yapılan çalışma hem zaman kaybı hem de boşa masraftır” diye konuştu.