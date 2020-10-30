Deprem Sisam’ı da vurdu: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Sisam’da deprem nedeniyle 2 çocuğun yaşamını yitirdiği açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İ

İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilen depremin merkez üssünün Sisam (Samos) Adası olduğu öğrenildi. Richter ölçeğine göre deprem 7.1 büyüklüğünde kayda geçti. Sisam’da deprem nedeniyle 2 çocuğun yaşamını yitirdiği açıklandı.

ERT: Duvarın altında kalan iki öğrenci öldü

ERT, depremde bir duvarın yıkılmasının ardından Samos’ta iki okul öğrencisinin yaşamlarını yitirdiğini aktardı.

Adada devam eden arama kurtarma operasyonunda gençler enkazdan çıkarıldı. Ölen gençler hakkında daha fazla bilgi mevcut değildi. Öte yandan adada depremin ardından yükselen dalgalar nedeniyle kıyıdan uzak durma çağrısı yapıldı. Ayrıca, Sakız Adası’ndaki heyelanların gerçekleştiğine ilişkin iddialar bulunurken, depremin yaklaşık 300 km uzaklıktaki Atina’dan da hissedildiği bilgisi Yunanistan medyasında yer aldı.