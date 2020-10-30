İzmir Seferihisar açıklarında deprem: 12 can kaybı, 419 yaralı

Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir’in yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, büyük panik yaşattı. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Seferihisar’da tsunami sonrasında sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu bastı. AFAD 1’i boğulma olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 419 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yıkılan ve hasar gören 17 binada arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. İzmir Valisi Köşger de, enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını söyledi. Deprem sonrasında en büyüğünün şiddeti 5,1 olan toplam 80’den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

İzmir ve çevresi bugün saat 14.51’de 6,6’lık depremle sallandı.

Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir’in Seferihisar ilçesinin 17,26 kilometre açığı olarak açıkladı. 16,54 kilometre derinlikte oluşan deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6,8 olarak açıkladı.

DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Depremin 15 saniye sürdüğü belirtiliyor. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

97 ARTÇI SARSINTI

AFAD’ın saat 19:00 itibariyle yaptığı açıklamada deprem sonrasında 20’sinin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 97 artçı sarsıntının meydana geldiği belirtildi.

Kuşadası açıklarında ise saat 18.14’te 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

AFAD’DAN UYARI

AFAD’dan yapılan uyarıda, “İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir” denildi.

”12 CAN KAYBI, 419 YARALI”

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, 1’i boğulma olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti, 419 kişi de yaralandı.

17 BİNADA ARAMA KURTARMA

Yıkılan ve hasar gören 17 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SEFERİHİSAR’DA TSUNAMİ: SOKAKLARI DENİZ SUYU BASTI

Depremin Ege Denizi’nde yarattığı tsunami sonrasında ise Seferihisar Sığacık’ta sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu bastı. Deniz seviyesinin yükselmesi sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı.