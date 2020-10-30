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Pilli: 4 pozitif vaka 7 kişi taburcu

30 Ekim 2020
ali pilli covid-19





Bakan Ali Pilli, toplam 2056 test sonucu, 4 pozitif vakaya rastlandığını ve 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2056 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, vakaların 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını söyledi.
30 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 2056  Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4  Ülke dışından gelen vakalar –  2  Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –  2 Yerel vakalar –  İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 7 Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-  Yapılan Toplam Test Sayısı- 221.285  Toplam Vaka Sayısı- 931  İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 859 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 67  Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 14   Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52  Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5  Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1







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30 Ekim 2020

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