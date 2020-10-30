Pilli: 4 pozitif vaka 7 kişi taburcu

Bakan Ali Pilli, toplam 2056 test sonucu, 4 pozitif vakaya rastlandığını ve 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2056 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, vakaların 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını söyledi.

30 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 2056 Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4 Ülke dışından gelen vakalar – 2 Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar – 2 Yerel vakalar – İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 7 Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- Yapılan Toplam Test Sayısı- 221.285 Toplam Vaka Sayısı- 931 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 859 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 67 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 14 Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1