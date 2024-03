DAÜ-SEN: Tüm üniversiteleri yeniden akredite etmek gerek

DAÜ-SEN: “DAÜ’ye sahip çıkılarak, desteklemesi tüm yükseköğretim alanının yaşaması ve daha kaliteli, kalitede rekabet edebilir hale gelmesi için şart”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), ülke üniversitelerin uzun zamandır itibar kaybettiğine işaret ederek, çarenin kalite standartlarını yükselterek tüm üniversiteleri yeniden akredite etmek olduğunu vurguladı.

DAÜ-SEN, yanlış başlayıp tamamen kontrolden çıkan bir sürecin ancak bu şekilde kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz Üniversitesinin, Kıbrıslı Türklerin hiçbir şüpheye yer bırakmadan gurur duyacakları ender kurumlardan biri olarak toplumsal başarı ve toplumsal irade sembolü olduğunu vurgulandı.

-DAÜ, yükseköğretimde kalite çıtası

DAÜ’nün yükseköğretimde kalite çıtası olduğuna işaret edilen açıklamada, bu bağlamda DAÜ’ye sahip çıkılarak, desteklemesinin tüm yükseköğretim alanının yaşaması ve daha kaliteli, kalitede rekabet edebilir hale gelmesi için şart olduğunu kaydedildi.

-“Tüm akademik personelin ve yöneticilerinin birincil kaygısı akademik kaliteyi korumaktır”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi bir patron üniversitesi değildir. Rektör, dekan, yüksek okul müdürü veya bölüm başkanı işveren değil emekçidir. Tüm akademik personelin ve yöneticilerinin birincil kaygısı akademik kaliteyi korumaktır. Kimsenin patronun emriyle, daha fazla para kazanma ihtirasıyla çalışmadığı bir kurum olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi topluma hizmet vermeye devam edecektir.”

Ülkede gündemini bir süredir meşgul eden “sahte diploma” konusuna da değinilen açıklamada, “Apartman üniversiteleri ve aynı mantıkla çalışan diğer üniversiteler düşük nitelikleriyle, kaçak öğrencileriyle, kolay unvanlar ve diplomalarıyla yükseköğretim alanını tamamen itibarsız hale getirmişlerdir. Niteliksiz üniversiteler çokluğu ülkemizi şu hale getirmiştir: Kolaylıkla veya doğrudan sahte, uyduruk şekilde alınan lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, kolayca profesör olma, diplomaların kariyer için değil barem artışı veya siyasi atama için kullanılması.” ifadelerine yer verildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunlarının ülkenin her alanında çalıştığını, gazeteci veya mühendis, mimar, öğretmen veya diplomat, psikolog, işletmeci, biyolog veya elektrik teknisyeni binlerce mezunun alanlarında öncü pozisyonlarda olduklarına dikkat çekilen açıklamada, DAÜ mezunlarının başarısının ortada, tüm kamuoyunun her gün önünde olduğu kaydedildi.

-Verdiğimiz her diplomanın arkasındayız”

DAÜ’nün verdiği her diplomanın arkasında olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Her verdiğimiz diplomanın hesabını verecek bir sisteme sahibiz. Bu sistem bir veya birkaç kişi üzerine kurulu değildir. Bir rektör, dekan veya bölüm başkanı teorik olarak dahi kendi başına diploma düzenleme hakkına sahip değildir.

Rektör, dekan ve bölüm başkanı birlikte diploma vermeye karar verseler dahi bunu teorik olarak yapma imkanları yoktur.

Sistem hesap verebilir, şeffaf ve her bir akademik personel tarafından denetlenebilir haldedir. Her bir akademik personel ve yetkili memurlarımız her bir öğrencinin her bir dersinin her bir sınavından aldığı notu görebilmektedir. Bunu onlarca yıl geriye giderek on binlerce öğrenci için yapabilme hakkına sahiptir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi titizlikle çalışan Türkiye Yükseköğretim Kurumu’nun düzenli denetimlerine tabidir. Buna ek olarak neredeyse tüm fakültelerimiz uluslararası akreditasyonlara sahiptir. Her akreditasyon uzun süren ve detaylı, çok aşamalı denetimlerin sonucunda alınmaktadır. Bazı akreditasyonlar kurumları üniversitemizde geçici ofis açacak kadar uzun süreli ve ayrıntılı denetimler yapmaktadırlar.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin düzenli olarak dünyanın en iyi üniversiteler listesinin en üst sıralarına yerleşmesi bir tesadüf değildir. Bu bir sonuçtur. Bu başarı kaliteli eğitimin, ciddi kadroların, şeffaf ve hesap verebilir yapının eseridir.”

DAÜ’nün Kıbrıslı Türklerin hiçbir şüpheye yer bırakmadan gurur duyacakları ender kurumlardan biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, DAÜ-SEN’in üniversitenin sigortası olduğu, DAÜ’nün ise, halkın onurunun, gururunun, güzel işler başarabilmesinin sigortası olduğu vurgulandı.