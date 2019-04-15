Havadis, KKTC mahkemelerinin 2009-2018 yılı faaliyet raporlarını inceledi, kaç çocuğun en fazla hangi suça karıştığını irdeledi. Faaliyet raporlarından derlenen bilgilere göre çocuk suçlu sayısındaki veriler korkunç

Çocuklarımızı koruyamıyoruz

GELECEĞİ BELİRSİZ 969 ÇOCUK: Mahkemelerin faaliyet raporlarında 16 yaşından küçük çocuklar tarafından işlenen suçlardaki artış, dikkat çekiyor. Mahkemelerin faaliyet raporlarına göre, 2009-2018 yılları arasında 969 çocuk suça bulaştı. Mahkûm olan çocukların 887’si erkek, 82’si kız çocuğu

10 YILDA 874 DAVA: KKTC mahkemelerinde 2009-2018 yılları arasında çocuk suçlular için toplam 874 dava dosyalandı. Çocukların mahkûm oldukları suçlar arasında “Soygun”, “Adam öldürmeye teşebbüs”, “Yaralama”, “Tecavüz”, “Silah ve patlayıcı madde” suçları dikkat çekiyor

2018’DE 56 DAVA: KKTC mahkemelerinin 2018 yılı faaliyet raporuna göre, 16 yaşından küçük çocuklarla ilgili 2018 yılında 56 dava dosyalanırken, 2017 yılından askıda kalanlarla 58 davada itham edilen 44’ü erkek, 9’u kız mahkûm edildi

Pınar BARUT

Mahkemelerin faaliyet raporlarına göre son 10 yılda 887’si erkek 82’si kız 969 çocuk suça bulaştı.

KKTC mahkemelerinde 2009-2018 yılları arasında çocuk suçlular için toplam 874 dava dosyalandı.

Raporlarda kaç çocuğun suça karıştığına ilişkin verilerin yanı sıra bu çocukların işledikleri suçlar da dikkat çekti.

KKTC mahkemelerinin 2009-20188 yıllarını kapsayan faaliyet raporuna göre, çocukların mahkûm oldukları suçlar arasında “Adam öldürmeye teşebbüs”, “Yaralama”, “Tecavüz”, “soygun” ve “Silah ve patlayıcı madde” göze çarptı.

Soygun ve hırsızlık ilk sırada

KKTC mahkemelerinde 2009-2018 yılları arasında çocuk suçlular için toplam 874 dava dosyalandı. Çocukların mahkûm oldukları suçlar arasında “Soygun”, “Adam öldürmeye teşebbüs”, “Yaralama”, “Tecavüz”, “Silah ve patlayıcı madde” suçları dikkat çekti. Rapora göre, çocuklar en fazla soygun ve hırsızlık suçu ile Adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs suçları işledi.

Adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs

KKTC mahkemelerinin 2009-2018 yılı faaliyet raporlarına göre, 2009’da 50, 2010’da 8, 2011’de 11, 2012’de 22, 2013’te 13, 2014’te 27, 2015’te 15, 2016’da 18, 2017’de 13, 2018’de 9 olmak üzere son 10 yılda toplam 186 çocuk Adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs suçlarını işledi.

Silah veya patlayıcı madde taşıma

Mahkemelerin 2009-2018 yılı faaliyet raporlarına göre, 2009’da 7, 2010’da 8, 2011’de 4, 2012’de 8, 2013’te 9, 2014’te 11, 2015’te 18, 2016’da 3, 2018’de 6, toplam 74 çocuk Silah veya patlayıcı madde taşıma suçu işledi.

Soygun ve hırsızlık

Mahkemelerin son 10 yıllık verilerine göre, 2009’da 43, 2010’da 53, 2011’de 30, 2012’de 35, 2013’te 60, 2014’te 55, 2015’te 15, 2016’da 73, 2017’de 55, 2018’de 25 olmak üzere toplam 444 çocuk soygun ve hırsızlık suçu işledi.

Hint keneviri tasarrufu

KKTC mahkemelerinin 2009-2018 yılı faaliyet raporlarına göre, 2009’da 1, 2012’de 2, 2014’te 1, 2018’de 1 toplam 5 çocuk Hint keneviri tasarrufu suçu işledi.

Trafik ve diğer suçlar

Mahkemelerin 2009-2018 yılı faaliyet raporlarına göre, trafik suçundan 2009’da 29, 2010’da 16, 2011’de 15, 2012’de 15, 2013’te 6, 2014’te 9, 2015’te 12, 2016’da 19, 2017’de 11, 2018’de 4 toplam 136 çocuk yargılandı.

Kavgada yer almak, rahatsızlık, kasti hasar

Mahkemelerin son 10 yıllık verilerine göre, 2009’da 20, 2010’da 2, 2011’de 5, 2012’de 12, 2013’te 3, 2014’te 14, 2015’te 6, 2016’da 3, 2018’de 4 olmak üzere toplamda 69 çocuk Kavgada yer almak, rahatsızlık, kasti hasar suçu işledi.

Uygunsuz hareket

KKTC mahkemelerinin 2009-2018 yılı faaliyet raporlarına göre, 2009’da 2, 2010’da 6 2011’de 8, 2012’de 2, 2013’te 1, 2014’te 1, 2015’te 3, 2018’de 1, toplam 24 çocuk uygunsuz harekette bulunma suçu işledi.

Sahte para temini

Mahkemelerin 2009-2018 yılı faaliyet raporlarına göre, 2009’da 9, 2010’da 1, 2011’de 1, 2012’de 1, 2013’te 2, 2014’te 2, 2017’de 1, 2018’de 3 toplam 20 çocuk sahte para temini suçu işledi.

Cinsi münasebette bulunmaya teşebbüs

KKTC mahkemelerinin 2009-2018 yılı faaliyet raporlarına göre, 16 yaşından küçük 1 çocuk da 2014 yılında Cinsi münasebette bulunmaya teşebbüs suçu işledi.