Cem Yılmaz Karakomik Filmler ile önce ağlatacak sonra güldürecek

Cem Yılmaz’ın 2 Arada ve Kaçamak adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan Karakomik Filmler serisinin ilk ikisi 18 Ekim’de vizyona girecek.

Ünlü komedyen vizyon öncesi film ekibi ile birlikte GQ Türkiye’nin yeni sayısı için objektif karşısına geçerek, filmleri için, “İlk filmde yüreğinize bir fil oturacak, ikinci filmde gülmekten karnınız ağrıyabilir” dedi.

Cem Yılmaz’ın hem senaryosunu yazıp hem de yönettiği, yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat’ın üstlendiği Karakomik Filmler serisinin ilk iki filmi 18 Ekim Cuma günü izleyici ile buluşacak. Ünlü komedyen, gösterim öncesi film ekibiyle birlikte GQ Türkiye dergisinin sonbahar sayısına poz verip merak edilenleri anlattı.

Cem Yılmaz, “18 Ekim’de vizyona girecek ‘Karakomik Filmler’de bir biletle iki film izleyecek seyircileri uyarmış olalım: İlk film ‘2 Arada’ ile yüreğinize bir fil oturacak, kalp ağrısı çekeceksiniz. Yine de paniğe hacet yok, izleyeceğiniz ikinci film ‘Kaçamak’ moralinizi fıstık gibi toparlayacak. Ha, bu kez de gülmekten karnınız ağrıyabilir, ayrı” diye konuştu.

Türk sinemasına yeni bir soluk katan ünlü komedyen, “İki senede bir film yaptığın zaman izleyici biraz fazla beklemiş oluyor. Bu formül çalışırsa mesela, 60 dakikalık hikâyelerde biz hem kalabalıklaşırız hem de herkes kısa aralıklarla farklı performanslar çakıp hüner gösterebilir. O nedenle bunun dört filmle kalmasını istemem doğrusu, inşallah devamı gelir bu formülün” dedi. Türk sinemasının usta ismi Yavuz Turgul’a filmleri izlettiğini belirten Yılmaz, “Hepimize çok ilham veren Yavuz Turgul, 20 senedir filmlerimizle ilgili fikir beyan eder. Epey de acımasızdır yani, sert şeyler de söyler, alaycı da yaklaşır babacan bir tavırla, sevgiyle eleştirir. Bu son işi izlediğinde hayatımda ondan duymadığım övgülerden nasiplendik. Çok mutlu oldum” diye konuştu.

Ünlü komedyen, 60 dakikalık işler yapma konusunda TV ve dijital platformdaki filmlerden ilham aldığını belirterek şunları söyledi: “Black Mirror gibi, ne bileyim… Birkaç hikayenin birbirine dokunarak buluşması çok büyük bir buluş değil, böyle çok örnek var ama bizde az. Bizde çok yönetmenli, çok öykülü sinema filmleri var ama bir seansta 60 dakikalık iki öykü pek yok. Hikâyeler birbirine geçsin ya da geçmesin. Mesela ilk izleyeceğimiz ‘2 Arada’ ve ‘Kaçamak’taki karakterler birbirleriyle feribotta denk geliyorlar ama diğer ikisinde böyle bir şey yok.”

Yılmaz, son filmlerinden duyduğu memnuniyeti şöyle ifade etti: “Bundan önceki iş grandiyöz bir prodüksiyondu; 1960’lara gittik, uzaya çıktı, hayal dünyasında aksiyona bulaştık, böyle büyük setler… Bu biraz daha küçülerek, daha art house nüfusuyla yaptığımız bir iş oldu. Bizim tabii azımız da 40 kişi, 70 kişi… Hem yazı olarak, hem reji olarak kendimi çok mutlu hissettiğim bir set oldu. Meramımı iyi anlattığımı düşünüyorum, bundan sonrası için daha iyi senaryolar yazabileceğimi, daha güzel film yapaileceğimi hissettiren şeyler oldu.”