Dünya şampiyonu robot futbolculara yoğun ilgi

Dünyanın en büyük robot yarışmalarından RoboCup’ta 2 yıl üst üste şampiyon olan Çinli robot futbol takımı, Zürih’te düzenlenen Küresel Mobil Geniş Bant Forumu’nda ilgi odağı oldu.

Dünyanın en büyük robot yarışmalarından RoboCup’ta 2 yıl üst üste şampiyon olan Çinli robot futbol takımı, Zürih’te düzenlenen Küresel Mobil Geniş Bant Forumu’nda büyük ilgi gördü.

Uluslararası robot yarışmalarında başarılarıyla öne çıkan Çin Zhejiang Üniversitesi, İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenen Küresel Mobil Geniş Bant Forumu’nda robot futbol takımıyla yer aldı.

Dünyanın en büyük robot yarışmalarından biri olan ve 1997 yılından beri düzenlenen RoboCup; futbol, endüstri ve kurtarma gibi farklı temalarda çeşitli yarışmalardan oluşuyor.

Zhejiang Üniversitesi Robot Futbol Takımı, RoboCup’ın Futbol Ufak Boyutlular Ligi’nde hem geçen yıl hem de bu yıl dünyanın farklı ülkelerinden rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaştı.

“ÖZEL YAZILIM SİSTEMİ HIZ VE SENKRONİZASYON SAĞLIYOR”

Zhejiang Üniversitesi Robot Futbol Takımı’ndan Zheyuan Huang, Küresel Mobil Geniş Bant Forumu’nda yaptığı açıklamada, robot futbol takımının geliştirilme aşamasında yapay zeka başta olmak üzere birçok teknolojinin kullanıldığını belirterek, robotların tasarım, yazılım ve elektronik devleri dahil tüm aşamalarının kendileri tarafından geliştirildiğini söyledi.

Futbol oynayan robotların görevlerini senkronize ve seri bir şekilde yerine getirebilmesinin hızlı hesaplama yapabilen özel yazılım sistemi sayesinde gerçekleştiğine işaret eden Huang, “Şu anda sahada rakip olmadığı için takımı 3’erli şekilde mavi ve sarı takımlar olarak ayırdık. Mavi takım atak görevini üstlenirken, sarı takım defans yaparak ataklara engel olmaya çalışıyor.” dedi.

“5G’NİN DÜŞÜK GECİKME SÜRESİ ROBOTLAR İÇİN ÖNEMLİ”

Zheyuan Huang, ekiplerinin; bilgisayar bilimi, makine mühendisliği ve otomasyon gibi bölümlerde öğrenim gören 10 öğrenciden oluştuğunu aktararak, takımlarına güvendiklerini ancak başarılarının biraz da rakiplerine bağlı olduğunu söyledi.

Huang, rakiplerinin iyi olması durumunda maçların zorlu geçtiğine işaret ederek, “Dünyanın farklı yerlerinden zorlu rakiplerle uluslararası robot yarışması RoboCup’ta karşılaşıyoruz. Geçen yılki şampiyonluğumuzun ardından bu yıl da 40 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcının olduğu etkinlikte kendi kategorimizde şampiyon olduk. Finalde Alman rakibimiz güzel oynayarak bizi zorlasa da 1-0’la şampiyonluğa ulaştık.” ifadelerini kullandı.

Huawei tarafından bu yıl Zürih’te düzenlenen Küresel Mobil Geniş Bant Forumu’nun sadece 5G için değil, tüm teknolojiler açısından önemli olduğunu vurgulayan Huang, şunları kaydetti:

“5G teknolojisi yapay zeka sistemlerinin daha hızlı çalışması için önemli bir güç sağlıyor. Yapay zeka ve otonom sistemler içeren robotlar açısından internet bağlantısının düşük gecikme süresine sahip olması gerekiyor. Bu noktada bağlantıdaki gecikme süresini en aza indiren 5G teknolojisi önem taşıyor. Bugün burada sergilediğimiz ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini gören robot futbol takımımız, Huawei’nin 5G altyapı desteğiyle daha iyi performans sergiliyor.”