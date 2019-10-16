“Sn. Akıncı gibi konuşabilmek için yürek ve cesaret gerekir”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu “Barış Kararı” inisiyatifiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununun çok kritik ve belirleyici bir dönemeçte olduğunu dile getirdi.

Bir gazetecinin Kıbrıslıtürk toplumunda son günlerde yaşananlar dikkate alındığında üçlü buluşmanın ne kadar başarılı olabileceği ve Kıbrıslıtürk liderin bu koşullarda müzakere sürecinin başlaması yönünde karar alabilecek durumda olup olmadığına dair bir soruya yanıtında Andros Kiprianu “Sn. Akıncı’nın açıklamalarına tepki gösterenler iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüyle daima hemfikir olmayanlardır. Özlü müzakerelerin yeniden başlaması ihtimali hakkında Kıbrıslırum toplumunda duyulan benzer sesler gibi Kıbrıslıtürk toplumunda duyulan bu sesler yeni bir şey değil. Bu, Sn. Akıncı’nın aleyhine duyulan seslerin değil, Sn. Akıncı’nın kararlılığına bağlı olacaktır. Bu seslerin geçmişte de Sn. Akıncı’ya karşı olduklarını hatırlatırım. Türkiye’nin Sn. Akıncı’ya karşı tepkisinin çok daha yoğun ve çok daha tehditkâr olduğu aşikârdır. Geçtiğimiz günlerde dediğimizi bir kez daha tekrarlayacağım: Sn. Akıncı’nın dediklerini birisinin söyleyebilmesi için yürek ve cesaret gerekiyordu ve bu bütün Kıbrıslıtürklerin aynı olmadığını doğruluyor” dedi.

“Barış Kararı” inisiyatifiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına konuşan Kiprianu, üstlenilecek inisiyatiflerle Türk tarafının üzerinde anlaşmaya varılmış olan çerçeveyi temel alacak bir anlaşmaya varılmasına izin verecek şekilde davranması yönünde sıkıştırılması başarılamadığı takdirde, durumun Kıbrıs ve Kıbrıs halkı açısından çok olumsuz olacağını ifade etti. Kıbrıs sorununda çözüme varılamadığı takdirde Kıbrıs ve Kıbrıs halkı aleyhine olumsuz sonuçların çok büyük olacağına işaret eden Kiprianu, bu kritik dönemeçte yurtseverlik sorumluluğunu üstlenen seslerin güçlenmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Andros Kiprianu, yurtsever güçlerin üzerinde anlaşmaya varılmış olan çerçeve temelinde müzakerelerin yeniden başlaması yönünde çalışma görevini üstlenmeleri gerektiğini belirtti. AKEL Genel Sekreteri, Türkiye işbirliği gösterirse mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya ulaşılabileceğini söyledi.

“Barış Kararı” inisiyatifiyle gerçekleştirdiği görüşmenin bu çerçevede yapıldığını söyleyen Kiprianu, yurtseverlik sorumluluklarını yerine getirme amacıyla bu inisiyatifi oluşturanları da tebrik etti. Andros Kiprianu kendileriyle yaptığı görüşmede temel meselelerde tamamen hem fikir olduklarını ve durumun doğru yönde gelişmesi için herkesin bulunduğu alanda çalışacağını ifade etti.

16 Ekim 2019

http://www.akel.org.cy/…/sn-akinci-gibi-konusabilmek-icin-…/